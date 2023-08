La Renault Twingo électrique, aussi, à 100 € par mois

Le leasing social, promesse du Président Macron en 2022, rencontre des difficultés, mais il est promis pour cet automne au plus tard. Certaines marques ont décidé de ne pas attendre puisque Fiat propose sa 500 électrique à 99 € pas mois depuis début juin. MG a rapidement suivi avec sa berline MG4 au loyer équivalent.

Renault fait de même en lançant une campagne jusqu’à fin août. Ainsi, la Twingo E-Tech est elle aussi disponible à 100 € par mois. Cette offre prend en compte le bonus écologique de 5 000 €, mais aussi la prime à la conversion de 2 500 €. Pour ce dernier paramètre, il faut avoir une voiture diesel d’avant 2011 ou un modèle essence d’avant 2006 à mettre au rebut.

Il faut également s’acquitter d’un premier loyer de 1 500 € (réduit grâce au bonus et à la prime à la conversion). Ensuite, la location court sur 37 mois et 30 000 km maximum. Pour 1 € supplémentaire, Renault propose trois ans de garantie, l’assistance 24h/24 et l’entretien inclus.

Une MG4 plus intéressante

L’offre à 100 € par mois ne concerne que la Twingo d’entrée de gamme Authentique, qui ne comprend pas la climatisation ! Il faut alors grimper à 130 € par mois pour bénéficier de la finition Equilibre, à l’équipement plus fourni (système easy link avec écran tactile de 7 pouces, climatisation…). La série limitée haut de gamme Urban Light demande 164 € par mois.

Cette Renault Twingo E-Tech s’avère bien plus intéressante que la Dacia Spring, elle aussi à 99 € par mois. Cependant, elle ne fait pas le poids face à une MG4 qui va beaucoup plus loin, avec une autonomie de 350 km contre 190 km, propose nettement plus d’espace et d’équipements…