La toute petite Hyundai i10 devient une voiture financièrement plus intéressante

Quand on a besoin d’une voiture la moins chère possible, on achetait traditionnellement des autos du genre de la Renault Twingo. Des micro-citadines plus abordables que les citadines et autres modèles plus gros, suffisantes pour parcourir de petites distances (ou même d’aller beaucoup plus loin à condition de ne pas être exigeant en matière de confort).

Ces dernières années, hélas, le prix des micro-citadines a augmenté de manière vertigineuse. Aujourd’hui elles s’approchent souvent des 20 000€ avant remises ! Certes, elles disposent à ces tarifs d’un équipement bien meilleur que celui des micro-citadines d’entrée de gamme du début de la précédente décennie (avec de série la climatisation par exemple).

Heureusement, les constructeurs pratiquent quand même des réductions. Alors que la Toyota Aygo X affichée normalement à partir de 18 900€ avec son moteur de 72 chevaux fait l’effort de réduire son prix à 16 900€ actuellement, sa rivale de chez Hyundai descend à 14 850€.

Une offre intéressante ?

Proposée à ce prix (au lieu de 18 400€ !), la Hyundai i10 affiche une présentation raisonnablement léchée et possède la climatisation manuelle comme l’écran tactile central de 8 pouces compatible avec Apple Carplay et Android Auto.

Elle se limite en revanche à une configuration à 4 places (il faut ajouter 2 100€ pour obtenir la cinquième place) et possède un tout petit bloc essence de 1,0 litre développant 63 chevaux en puissance maximale. Côté performances, il ne faudra pas s’attendre à des miracles et une Citroën C3 essence, proposée au même prix, offre 100 chevaux et une bien meilleure habitabilité.

Pour ceux qui n’envisagent que de petits trajets et qui ne veulent pas entendre parler d’électrique, il y a tout de même de quoi réfléchir en admettant qu’ils n’aient pas besoin d’une auto plus grosse comme la Fiat Tipo, dont le diesel implique plutôt de prendre souvent l’autoroute.

