Toyota

La Toyota FT-Me peut devenir une réalité grâce à une subvention britannique

Dans Futurs modèles / Autres actu futurs modèles

Jérémy Fdida

En mars dernier, Toyota présentait la FT-Me, un concept quadricycle à moteur léger (L6e), afin de proposer une concurrente à la Citroën Ami. Et le concept semble devenir réalité.

La FT-Me n’est pas la première tentative de Toyota dans l’univers des nouvelles mobilités. Il y a déjà eu le cargo biporteur en partenariat avec Douze Cycles. Et il est encore question de partenariat.

15 millions c’est bien !

En effet, en se rapprochant de l’entreprise ELM Mobility, une entreprise spécialisée dans le développement de petits utilitaires électriques, le constructeur japonais et la société anglaise pourraient bénéficier d’un financement à hauteur de 15 millions de livres pour le développement de cette FT-Me. D’ailleurs, l’entreprise SAvcor et l’université de Derby sont également intégrées au projet.

Le concept ELM Mobility.
La FT-Me, du moins le concept avait déjà été présenté sur le site en mars dernier.

Une technologie de pointe

Au programme, une batterie de dernière génération capable d’offrir 100 km d’autonomie, un panneau solaire censé récupérer 20 à 30 km d’autonomie en provenance de Savcor, le savoir-faire et les solutions techniques d’ELM Mobility et l’université de Derby à l’étude du développement d’une telle solution dans l’usage courant. Le tout pour un engin 2 places de 2,5 m de long.

L’intérieur de la FT-Me. Crédit photo : Toyota.
La production sera réalisée à l’usine Toyota de Burnaston où est assemblée une certaine Corolla GR Sport (entre autres).

Reste à voir le tarif, la Citroën Ami ayant montré que la clientèle de ces engins préfère troquer les fonctionnalités contre un prix serré.

