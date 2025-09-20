La version sportive du Kia EV3 (GT) poursuit ses essais sur le circuit du Nürburgring.

Pour la version sportive du Kia Ev3 qui devrait prendre le nom de Kia EV3 GT, les essais sont encore d’actualité. Que ce soit sur la neige, sur routes ou sur circuit, le SUV électrique coréen promène sa carrosserie camouflée dans de nombreux endroits d’Europe et cela devrait se poursuivre jusqu’à son lancement qui devrait avoir lieu l’an prochain.

C’est toujours recouvert d’une bâche que le modèle coréen participe aux essais. Cela permet de camoufler bien des choses (hormis les étriers de freins jaunes, détail typique des modèles GT), même si l’allure générale de l’auto est connue puisqu’elle ne sera pas trop différente du Kia EV3 qui est déjà présent en concession. Un modèle qui est affiché à un tarif de base de 35 990 € avec un moteur de 204 ch.

Double motorisation pour le Kia EV3 GT

Pour le Kia EV3 GT dont on ne connaît pas encore les caractéristiques techniques, la motorisation de 204 ch du Kia EV3 n’est pas à l’ordre du jour. Tout simplement parce que ce modèle sportif, à l’instar des Kia EV6 GT et Kia EV9 GT qui l’ont précédé disposera tout comme eux, de deux moteurs (un sur chaque essieu), lui permettant de bénéficier d’une transmission intégrale. En ce qui concerne la puissance, si la Kia EV6 GT affiche 585 ch et le SUV Kia EV9 GT 508 ch, le nombre de chevaux devrait être moindre pour le Kia EV3 GT mais devrait dépasser les 400 ch.

Plus de 400 ch pour le fun !

Afin de disposer d’une autonomie suffisante, le Kia EV3 GT devrait s’équiper d’une batterie de forte capacité, actuellement le Kia EV3 offre le choix entre deux batteries de 58,3 et 81,4 kWh (capacités brutes), il est fort probable que le Kia EV3 GT s’équipe de celle de 81,4 kWh. Ce qui est déjà acté en revanche, c’est que l’architecture électrique de cette auto sera de 400 volts, contrairement aux EV6 GT et Kia EV9 GT qui bénéficie d’une architecture de 800 volts autorisant des temps de recharge plus courts. À son arrivée sur le marché en 2026, le Kia EV3 GT qui devrait mesurer comme l’EV3 4,30 m de long et se montrer aussi habitable, viendra marcher sur les platebandes de modèles plus grands que lui comme sont les Skoda Enyaq RS et Volkswagen ID.4 GTX qui ne dispose que d’une puissance de 340 ch.