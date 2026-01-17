La voiture de luxe, ce n’est plus pour nous !

Deux cent cinquante chevaux, quatre mètres quatre-vingt-douze, une silhouette racée à mi-chemin du break de chasse et du SUV, elle a de l’allure la Filante.

Cette grande Renault, dont le gabarit ferait passer l’Espace pour un genre de Scénic et le Rafale pour un Symbioz, reprend le patronyme de deux prototypes du losange ; la première qui battit plusieurs records de vitesse en 1956, la seconde, électrique, un record de distance sur une seule charge l’an passé. Elle est de loin la plus luxueuse voiture française jamais produite.

Française mais pas tout à fait, car elle ne sera ni produite ni vendue en France – pas plus qu’en Europe : trop grande et sans doute bien trop chère pour notre périclitant marché car bien qu’hybride, elle serait malussée de façon dissuasive pour ses émissions de CO2 et son poids… non communiqué.

Fabriquée à Busan en Corée dans une usine anciennement Samsung sur une base chinoise fournie par le partenaire Geely, elle n’est destinée qu’au marché local puis aux pays du Moyen Orient et d’Amérique Latine où Renault est bien implanté. En gros, à ce qu’on appelle les pays émergents.

Représentez-vous bien la chose : Renault produit en Corée une grosse voiture luxueusement équipée qui ne verra jamais la France ni l’Europe mais est destinée à ce qu’on nommait jadis le « tiers-monde ».

Il y a un quart de siècle, au début des années 2000, Citroën fabriquait en Chine des ZX dont on ne voulait plus chez nous. Et en France des XM que n’auraient pu s’offrir les Chinois. Petite illustration du monde à l’envers, il faudra que l’on s’y habitue.