Tous les constructeurs européens sont incités à rapatrier la fabrication de leurs autos dans leurs pays mais pour l’instant, les petites autos échappent largement à cette stratégie pour d’évidentes raisons budgétaires. Il se trouve que lorsqu’on essaie de rentabiliser une auto appartenant à une catégorie de modèles vendus le moins cher possible, les coûts de fabrication tiennent une place encore plus importante dans l’équation.

De cette façon, Volkswagen ne fabriquait déjà pas sa micro-citadine thermique Up en Allemagne (pas plus que sa citadine Polo actuelle), pays où les salaires restent plus élevés que dans le reste de l’Union européenne. Et le passage à la technologie 100% électrique ne va rien changer à cela : alors qu’on savait déjà que la future citadine ID.2 sera fabriquée à Martorell en Espagne (chez Seat), le groupe précise que la prochaine ID.1 (attendue en 2027) sera fabriquée au Portugal à l’usine de Palmela, où est également assemblé le SUV T-Roc.

Comme la Twingo et les autres

Renault emploiera une stratégie similaire pour sa prochaine Twingo (rivale de l’ID.1), dont la production sera assurée en Europe mais pas en France. De la même façon, la Citroën Ë-C3 actuelle est assemblée en Slovaquie. La Renault 5 E-Tech fait figure d’exception avec sa fabrication à Douai dans l’Hexagone, mais il faut rappeler que cette dernière pratique justement des prix supérieurs et semble se heurter pour l’instant à une demande pas si importante que ça au vu des remises qu’elle pratique.