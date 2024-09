La Volkswagen ID.3 GTX ne ressemble pas à une mauvaise affaire

Une version plus puissante et mieux équipée de la Volkswagen Id.3. Voilà ce qu’est l’ID.3 GTX, que nous avions pu observer de près il y a quelques mois lors de sa présentation statique. A l’époque, on craignait qu’elle coûte trop cher chez nous pour en faire un véhicule intéressant.

Mais Volkswagen France vient de dévoiler les tarifs de la bête et ils ne nous paraissent pas ridicules du tout : 46 990€, voilà le prix de base de l’ID.3 GTX dans sa version de base avec le moteur arrière de 286 chevaux et les nouvelles batteries de 79 kWh. Le tout avec 602 km d’autonomie WLTP au maximum, une caméra de recul, les projecteurs Matrix LED, les jantes de 20 pouces ou la sellerie « GTX ». Soit 42 990€ après déduction du bonus écologique 2024, ce qui suffit à la rendre compétitive face à une Tesla Model 3 (41 490€ sans bonus, 554 km d’autonomie maximale) même si l’Américaine reste plus habitable. L'Allemande recharge aussi un peu plus vite en courant continu avec 185 kW en pic contre 170 pour l'Américaine.

La GTX Performance est 1 000€ plus chère

Vous voulez plus de puissance ? L’ID.3 GTX Performance de 326 chevaux s’affiche 47 990€ avec son 0 à 100 km/h abattu en 5,7 secondes, son affichage tête haute de série, sa climatisation bi-zone, son amortissement piloté DCC, son système son Harman Kardon ou encore son chargeur à induction. Son autonomie maximale descend à 594 km et il sera sans doute possible d’obtenir une petite remise en concession pour avoir droit au bonus écologique. Bref, il y a sans doute de quoi craquer pour ceux qui cherchent une compacte électrique polyvalente et qui trouvent qu’on voit trop de Tesla Model 3 dans la rue.