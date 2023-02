La Volkswagen ID.3 restylée, c’est pour le 1er mars 2023

La Volkswagen ID.3 connaît un début de carrière hors normes. Alors que les voitures de notre marché attendent généralement au moins quatre ans avant de passer par la traditionnelle étape du restylage de mi-carrière, l’Allemande se prépare à recevoir son coup de bistouri alors qu’elle n’existe que depuis moins de trois ans. Il faut dire qu’elle n’a pas eu la tâche facile, arrivée au plus fort de la crise du covid-19 et handicapée par des problèmes de logiciel en plus des pénuries de semi-conducteurs.

En décembre dernier, le constructeur allemand communiquait déjà sur cette ID.3 restylée qui doit effacer ces petits problèmes de jeunesse. Il montrait alors des croquis officiels, suivis aujourd’hui par cette nouvelle vidéo officielle donnant rendez-vous au 1er mars prochain pour sa révélation publique. L’occasion d’admirer la face avant de la bête, visiblement très proche de celle de la mouture actuelle. Les récents « spyshots » de la voiture avaient de toute façon déjà illustré un nombre limité de modifications extérieures.

A partir de 46 750€

On connaît déjà le prix de lancement cette ID.3 restylée, disponible depuis décembre à la commande en édition de lancement « First » avec les batteries de 58 kWh : 46 750€, c’est-à-dire au niveau d’une Renault Mégane E-Tech en finition Iconic (46 500€). D’autres versions plus abordables suivront, et possiblement aussi une batterie plus petite dans l’entrée de gamme.