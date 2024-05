Le BMW Z3 aurait pu être un SUV

Gabarit compact, long capot, arrière tronqué, les proportions et certains détails de style comme les projecteurs avant et le capot de ce concept Z18 ne vous rappellent pas quelque chose ? Le Z3, bien évidemment. Autre similitude, ce concept fut présenté en 1995, date à laquelle le roadster de James Bon fut également dévoilé. De là, à imaginer une version tout-terrain du Z3, il n’y a qu’un pas…

À l’époque, le Toyota Rav4 démocratisait les petits 4x4 de ville avec le succès qu’on lui connaît. Ce Bmw Z18 était très en avance sur son temps puisqu’il faudra patienter jusqu’en 2011 pour voir se concrétiser l’idée d’un SUV cabriolet avec le Nissan Murano CrossCabriolet. Le concept fut ensuite repris par Land Rover avec l’Evoque cabriolet en 2016 et le Volkswagen T-Roc Cabriolet en 2020.

Du monde sous le capot

Seulement, le roadster Z3 et ce concept Z18 n’ont rien en commun. Avec sa garde au sol surélevé et sa transmission 4x4, il est prévu pour crapahuter, haut et fort, et il s’en donne les moyens. Sous le capot, BMW y a introduit le V8 4,4 l du X5 de l’époque avec à la clé pas moins de 355 ch ! Voilà un mariage pour le moins osé avec une longueur de seulement 4,25 m et un poids de 1 560 kg.

Les détails techniques de ce Z18 manquent, mais le toit ne semble pas avoir été prévu. En revanche, ce cabriolet cache deux places supplémentaires à l’arrière. Il n’est donc pas qu’un roadster. Comme le BMW Z1, sa carrosserie est constituée de matériaux composites.

Il est difficile de dire si une version de série aurait rencontré le succès. En revanche, elle aurait très certainement marqué les esprits.