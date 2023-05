Le Citroën C5 Aircross Hybride 136 (2023) n'échappe pas au malus écologique

Les marques de l’ancien groupe PSA vont toutes remplacer progressivement le moteur essence Puretech de 131 chevaux par le nouveau groupe motopropulseur Hybrid 136 fonctionnant avec un circuit électrique à 48 volts, un petit moteur électrique et une boîte automatique à double embrayage. Après l’inauguration de ce groupe motopropulseur par les Peugeot 3008 et 5008 puis l’Opel Corsa restylée, le voilà sous le capot du Citroën C5 Aircross.

Le C5 Aicross Hybride 136 développe comme son cousin de chez Peugeot 136 chevaux, grâce à son bloc connecté à la nouvelle boîte à double embrayage e-DCS6 dans lequel se cache un petit moteur électrique de 28 chevaux. Difficile de parler de véritable véhicule hybride avec un moteur électrique de si faible puissance, même s’il peut assurer seul la propulsion du véhicule dans des phases de conduite lente avec un faible niveau de sollicitation de l’accélérateur. Stellantis revendique pourtant toujours jusqu’à 50% de conduite entièrement électrique en condition urbaine, même si la réduction de la consommation n’est officiellement que de 15% par rapport au moteur essence de 131 chevaux. Le C5 Aircross Hybride 136 développe par ailleurs 230 Nm de couple et revendique un niveau d’émissions à 129 g/km de CO2.

Un malus de 190€ au minimum

Ce groupe motopropulseur ne permet pas au C5 Aircross Hybride 136 d’échapper au malus écologique puisque ce niveau correspond à un malus 2023 de 190€ qui pourrait augmenter en 2024 (ou avec de grosses jantes optionnelles et autres équipements de luxe). Son rival le Renault Austral fait un peu mieux dans sa version micro-hybride de 130 chevaux (100€ de malus) et y échappe totalement avec sa version E-Tech de 200 chevaux, au positionnement certes moins accessible financièrement. Le Peugeot 3008 équipé du même moteur hybride léger de 136 chevaux revendique lui 126 g/km de CO2, soit 125€ de malus. On ne connaît pas le prix du Citroën C5 Aircross Hybride 136 pour l’instant mais les commandes seront ouvertes très prochainement.