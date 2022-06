Le comparo des voisins - Cédric, d'un Ford Puma à l'autre

L'un comme l'autre sont des Ford Puma et l'un comme l'autre disposent de 125 ch. Mais c'est à peu près les seuls points communs qui rapprochent le coupé de Cédric millésime 2000 du SUV urbain de 2022. "Il y a néanmoins un rappel de la ligne dans les phares et dans les vitres latérales" note Cédric. Lui, est propriétaire d'un coupé S de 2000 et il découvre la version actuelle.

Son Puma, Cédric y est attaché, puisqu'il adore le style Ford de l'époque, le fameux "edge design". Car s'il roule en Puma, sa femme dispose d'une Ford SportKa de la même période. "J'ai découvert le Puma, et son style, grâce à ma belle-mère qui en possédait un, et j'ai adoré tout de suite." Grâce à la mère de sa femme, influenceuse d'un jour, il craque en 2013, et s'offre un coupé pour 2 000 euros. Il totalisait un peu plus de 100 000 km à ce moment-là. Neuf ans plus tard, et 80 000 km supplémentaires effectués à son bord, son conducteur ne lui trouve guère de défauts et aucun problème mécanique. Évidemment, la carrosserie a quelque peu souffert. "Il faudrait que je m'en occupe, car elle est un peu abîmée".

Mais c'est toujours avec le même sourire qu'il s'assoit dans le siège Recaro en cuir "réglable électriquement" de cette série S pour mettre en marche le moteur 1,7 l Zetec développé par Ford et Yamaha. "Le châssis est toujours aussi impressionnant". Le petit coffre ? Les places arrière minuscules ? Deux choses qui ne gênent pas Cédric. "Ma fille adore cette auto depuis qu'elle est toute petite". Aimera-t-elle le nouveau Puma, devenu SUV urbain il y a trois ans ? En tout cas, son papa lui trouve des avantages, même si ce n'est absolument pas la même voiture.

Un trois cylindres plus coupleux

Il est plus lourd, mais sans excès. Il est plus grand aussi, de plus de 20 cm, mais d'emblée, Cédric trouve des qualités à ce nouveau Puma. "À commencer par le couple du moteur". Fini la puissance haut perchée qu'il faut aller chercher tout en haut du compte-tour. Le trois cylindres turbo légèrement hybridé est disponible dès les bas régimes. "En plus, le SUV est un peu plus confortable que le coupé". Quant à la consommation, elle s'établit à 6,4 l / 100 km, "presque deux litres de moins que la mienne".

Devant tant de compliments, le nouveau Puma aurait-il la préférence de Cédric ? Pas vraiment. Il tient à son coupé âge de 22 ans, son karting qui donne le sourire à chaque virage. "C'est du plaisir pour pas cher." D'autant que la côte du coupé Puma reste plutôt stable selon Cédric, "entre 2 000 et 3 000 euros". Le SUV Puma coûte évidemment un tout petit peu plus cher