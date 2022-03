Elle est plutôt curieuse cette Porsche 911 garée dans la cour de la vénérable maison à colombages qui domine une colline alsacienne depuis 1567. Car elle a quelque chose que les autres n'ont pas : un énorme aileron à l'arrière. "En fait, c'est ce qu'on appelait à l'époque une Turbo look usine," explique Jean-Michel, son propriétaire. L'époque, c'est 1989, l'année de naissance de cette 911, et le Turbo look en question, ce sont les éléments de la version suralimentée (châssis, freins renforcés, et ce fameux aileron) sans le turbo, en conservant le moteur atmosphérique de 3,2 l et de 231 ch.

dailymotion Le comparo des voisins - Jean-Michel préfère le design de sa Porsche 911 de 1989, mais s'avoue bluffé par la mécanique du modèle actuel.

Une auto qui, à la fin du siècle dernier, constituait un chaînon manquant entre le modèle "de ville", et un autre, muni d'un Turbo et purement sportif qui disposait de 300 ch. Ce chaînon manquant, on le retrouve aujourd'hui sous le sigle GTS, qui distingue les Carrera "de base", des GT3 plus dévolues à la piste. C'est justement une GTS, dans sa version Targa, que Jean-Michel examine et compare avec sa voiture. Et il a un problème. "C'est le design. Une 911 a des yeux de grenouilles, ce n'est plus le cas sur cette 992".

"La planche de bord a perdu son côté simple et fonctionnel"

En s'installant à bord de la Targa, il n'est pas plus satisfait par la planche de bord. "Entre la première 911 en 1964, et la mienne, rien n'avait changé. La planche de bord était simplissime et fonctionnelle, avec ses cinq compteurs et sa clé à gauche. Et c'est bien tout. Sur le nouveau modèle, Prsche a essayé de faire beau plutôt que simple". Même si son modèle est plutôt bien équipé pour l'époque avec la clim, les vitres électriques et même la fermeture centralisée. En revanche, la multiplication des écrans numériques et des équipements divers ne le satisfont que moyennement. "Mais l'alcantara sur les sièges et le volant, c'est une bonne idée. tout comme les surpiqûres rouges".

"La boîte PDK réfléchit comme moi"

Un rien bougon, il accepte néanmoins d'effectuer quelques kilomètres avec cette nouvelle 911 qui ne trouve pas grâce à ses yeux. Et, après quelques tours de roues, l'Alsacien retrouve le sourire. "Ça marche fort, très très fort". Même si la Targa GTS, qui dispose de 480 ch pèse tout de même 1,6 tonne alors que le millésime 1989 ne dépasse pas 1 100 kg. "En plus, cette voiture freine, alors que la mienne absolument pas". La boîte de vitesse PDK ? "Elle réfléchit exactement comme moi. incroyable".

Ravi de sa découverte, il en rend cependant les clés. "Avant, les 911 se pilotaient, maintenant elles se conduisent. Cette GTS est ultra-facile". C'est donc une 911 que l'on peut confier à tout le monde ? "On pourrait, mais ce ne serait vraiment pas raisonnable."