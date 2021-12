Dans son charmant village du Loir-et-Cher, Jeff apprécie l'espace dont il dispose. Et pas seulement pour que son petit garçon puisse jouer dans un grand jardin. C'est que le jeune responsable de restauration dans un Ehpad est fan de mécanique. Et si ses engins de collection, une Corvette C5 et une Ford Mustang sont logés dans un garage à part, ses motos et ses autos de tous les jours doivent trouver leur place à la maison. Il y retrouve son Audi A6 Avant, mais aussi un Nissan Juke 190ch essence qu'il a acheté pour sa femme en 2017 et qu'il lui pique volontiers. Le petit SUV date de 2015, et il a pu l'acquérir pour 8 500 euros seulement auprès d'un particulier. Une offre que l'on ne saurait refuser."D'autant qu'il a aujourd’hui 75 000 km et cote encore 12 500 euros". Mais pourquoi ce choix de l'une des motorisations la plus puissante ? "Pour l'agrément bien sûr, mais aussi pour la fiabilité reconnue de ce moteur". Et s'il découvre et apprécie le Juke 2 lancé il y a deux ans à peine, ce n'est donc pas pour sa motorisation.

dailymotion Le comparo des voisins - Jeff voudrait greffer le moteur de son ancien Juke sur le nouveau modèle

S'il a tenu à s'offrir un Juke de première génération, c'est aussi à cause de son style. "Ses feux en Z et son allure de grenouille, me plaisaient beaucoup". Plus que son habitabilité aux places arrière. "C'est pas gigantesque, mais pour mon petit garçon de 5 ans et demi, pas de souci". Il avait peur que la seconde génération du petit SUV japonais perde ce look particulier. mais il est rassuré. "Il rentre dans le rang, c'est vrai, mais il conserve quelques spécificités du premier. Même s'il perd les feux en Z".

Un intérieur plus qualitatif

Mais sa surprise se cache à l'intérieur du nouveau Juke. Et notamment sur la planche de bord. "Mais aussi au niveau de la console. Les plastiques souples qui ont remplacé les parties dures du premier sont vraiment mieux. Comme les aérateurs, proche de ceux que l'on retrouve chez Mercedes." Il apprécie tout autant les nouveaux sièges et l'écran, plus grand, et surtout plus lisible, car situé plus haut. En revanche, il regrette l'absence, dans le modèle qu'il essaie, du système de vision à 360 degrés, avec les caméras disposées tout autour de l'auto. "Je l'ai sur mon Juke et c'est non seulement super pratique, mais en plus, la qualité d'image est bonne et très fluide".

Le nouveau Juke est également plus confortable sur la route. "Nettement moins tape cul que le mien, alors que je n'ai pas de châssis renforcé comme sur le Nismo". Il apprécie également les bruits d'air, en nette diminution sur la deuxième génération. Côté coffre, Jeff a une bonne surprise. Celui du nouveau lui semble plus profond. Et c'est plus qu'une impression. Si le coffre du premier Juke jaugeait 354 l, celui du nouveau modèle grimpe à 422 l.

Alors, Jeff est-il tenté par cette deuxième mouture de celui qui a inventé le SUV urbain ? Oui et non. Si l'auto en elle-même rallie ses suffrages, de par son confort accru et son style (presque) respecté, le 3 cylindres d'1 l et de 117ch ne le convainc pas. Le gain, certes appréciable, en consommation n'est pas un excellent argument pour lui. "Avec le mien, j'arrive à 7,5 l en conduite normale, et ça peut monter à 9,5 l si je roule fort. Ça va". En fait, ce qu'il souhaiterait, c'est une greffe : celle qui consisterait à glisser le bon vieux 4 cylindres de 190 ch, sous le capot du nouveau Juke. Reste qu'il faudrait également greffer un sacré malus à une telle opération.