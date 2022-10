Le comparo des voisins - propriétaire d'une Skoda Fabia 3, Tom passe la 4e génération au scalpel

Il est fan de la marque, mais garde un œil critique, et n'a de cesse d'améliorer son modèle. Tom, jeune papa en congé de paternité roule en Skoda Fabia 1.0 TSi de 95 ch depuis plusieurs années. Une auto achetée 10 900 euros, "avec 34 000 km", qu'il a bien améliorée. "Je l'ai passé à l'éthanol et reprogrammée, pour qu'elle atteigne 130ch". Sans oublier quelques retouches esthétiques et sonores

Son idée ? La transformer pour qu'elle ressemble le plus possible à la série Fabia Monte-Carlo esthétiquement plus sportive que les versions classiques. Alors les poignées de portes de Tom se sont parées de plastique façon carbone, les contours de la calandre ont été repeints en noir, "je déteste les chromes" et la ligne d'échappement a été modifiée, "pour qu'on entende un peu le moteur". Dans l'habitacle, quelques plastiques façon carbone ont également fait leur apparition.

Plus longue et plus haute

Du coup, lorsqu'il découvre la Fabia 4, qui a grandi et s'est quelque peu embourgeoisée, il lui trouve des allures de petit SUV. "Mais elle a quand même pas mal de traits communs avec la 3". Un peu plus haute, elle est surtout plus longue de 11 cm. Ce qui lui vaut un coffre royal de 380 l. ce qui n'est pas pour déplaire au jeune papa qui arrive à caser tout juste la poussette de son petit Gabriel âgé de trois mois dans son modèle.

S'il retrouve des allures de Fabia 3 dans la nouvelle version, à l'extérieur comme à l'intérieur, Tom est néanmoins agréablement surpris par la planche de bord du nouveau modèle, "notamment par les compteurs numériques comme par l'écran, qui s’est agrandi". En revanche, il retrouve ses marques côtés confort et conduite, "assez similaire. Il faut dire que les deux moteurs sont très semblables, avec toujours ce creux en dessous de 2000 tours".

Mais s'il apprécie sa Fabia 3, il pense néanmoins à son avenir et à celle de sa famille. Gabriel va grandir et la voiture doit suivre le mouvement familial. Pour sa prochaine monture, il entend bien rester fidèle à Skoda "pour les astuces, et le côté ultra-pratique". Avec une Fabia 4 comme cette version à boite auto DSG à 24 390 euros ? "Plutôt une Scala". La compacte de la marque, qui n'a pas le succès escompté pourrait bien faire le bonheur de la petite famille.