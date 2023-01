Le développement de Polestar va-t-il nuire à Volvo ?

Les relations entre Volvo et Polestar vont-elles évoluer de la même façon que celles entre Seat et Cupra ? Polestar est sur une forte pente ascendante. Alors que sa gamme ne comprend pour l’instant qu’un modèle, la berline familiale 2 rivale de la Tesla Model 3, la division électrique et sportive de Volvo a écoulé 51 000 voitures dans le monde en 2022. Dont 21 000 rien que dans le quatrième trimestre, moment où le rythme de production a augmenté.

Enfin débarrassée de son contentieux avec Citroën sur le marché français, Polestar est en train d’arriver partout dans le monde. Surtout, la marque se prépare à lancer le 3, un nouveau SUV électrique au design élancé conçu pour piquer des clients aux marques premium allemandes. Voilà pourquoi Polestar prévoit une augmentation des ventes de 60% en 2023 et vise les 80 000 unités vendues cette année. Au fil des prochaines années, cette gamme de Polestar doit se renforcer de nombreuses nouveautés.

Une vraie marque premium comme les autres ?

Bref, Polestar devrait pouvoir dépasser la centaine de milliers de voitures vendues dans le monde dès 2024 et compte tenu des investissements actuels de son propriétaire Geely, son développement risque d’être spectaculaire. Dans le même temps, Volvo a vendu 615 121 voitures dans le monde en 2022, une baisse de 12% par rapport à l’année 2021. La marque suédoise vient de lancer l’EX90 et prévoit d’autres nouveautés électriques. Mais Volvo et Polestar vont-ils pouvoir cohabiter sans se cannibaliser ? Chez Seat, le développement de Cupra semble se faire au détriment de Seat et on semble dans le même genre de configuration pour Polestar et Volvo…