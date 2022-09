Le DS 7 hybride rechargeable de 360 chevaux à 68 700€

La version restylée du DS 7 Crossback, qu'il faut désormais appeler « DS 7 » tout court, propose un groupe motopropulseur hybride rechargeable de 360 chevaux alors que l'ancien modèle se contentait de 300 chevaux dans sa variante la plus puissante. Cette version E-Tense 360 imposait jusqu'à présent d'opter pour la finition La Première, affichée au prix de 78 400€. Mais au configurateur en ligne de la marque premium française, ce moteur le plus puissant peut désormais équiper le DS 7 dans ses finitions Performance Line +, Rivoli et Opéra.

Comptez 68 700€ pour le DS 7 E-Tense 360 en finition Performance Line +, 69 800€ également pour la finition Rivoli (offrant un équipement de série légèrement différent) et 74 800€ pour la finition Opéra. De quoi rendre un peu plus abordable ce moteur très puissant qui nécessite de dépenser au moins 73 950€ pour l'avoir sous le capot de la grande limousine DS 9. Il reste néanmoins mois accessible que sous celui de la Peugeot 508 PSE, démarrant à 68 550€.

Moins cher que l'Audi Q5 55 TFSI e

Avec cet élargissement de la gamme, le DS 7 E-Tense 360 devient surtout plus abordable que son rival le plus proche, l'Audi Q5 55 TSFI e doté d'un bloc hybride rechargeable de 367 chevaux se négociant à partir de 73 110€. Le BMW X3 xDrive30e hybride rechargeable est encore moins cher à 63 100€, mais il est aussi moins puissant (292 chevaux).