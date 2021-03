Le Ford Mustang Mach-E arrive en concession : le non binaire

Ce n'est pas une Mustang, et c'est difficile de le qualifier complètement de SUV, même s'il a gagné le titre de SUV de l'année aux Etats-Unis : le Mustang Mach-e a le nom, mais pas franchement la saveur. La première voiture électrique de nouvelle génération de Ford (qui, on le rappelle, avait vendu une Focus électrique il y a déjà près de dix ans) veut ainsi se servir du patrimoine de la marque pour se faire connaître. Le Mach-E serait-il le même s'il s'appellait simplement "Mach-E" ? Pas sûr. Il faut quand même préciser que ce nouveau modèle a failli, au départ, s'appeller "Mach 1". Mais Ford a vite fait marche arrière devant la colère des clients américains...

Ford a donc repris le nom de la Mustang et quelques petits détails de style : les feux arrière et avant, et le double bossage de la planche de bord. La Mustang est une propulsion, le Mustang Mach-E aussi... mais il est également en quatre roues motrices. La première est un coupé 2+2, le second est plus familial. Et évidemment, la première est exclusivement vendue en V8 quand le second est 100 % électrique.

Mais c'est l'avenir, il faut s'y faire. L'avenir, c'est aussi des écrans tactiles démesurés : celui du Mustang joue à qui à le plus gros avec Tesla ou encore Mercedes, avec ses 15,5 pouces en format portrait, et tout ceci de série. Le Mustang Mach-E est presque une "bonne" affaire - une notion évidemment bien relative. L'entrée de gamme à moins de 49 000 € propose déjà 269 ch et 75,7 kWh, ce qui est plutôt bon face à la concurrence quasi inexistante, en attendant le Tesla Model Y.

Pour les plus gros sportifs, la version quatre roues motrices de 351 ch et 98 kWh permettra de belles choses dans un segment presque désert à l'heure actuelle, en dehors de l'offre premium nettement plus chère. C'est simple, pour l'instant, le Mustang Mach-E est unique, et cela devrait durer encore un bout de temps.

La concurrence

Volvo XC40 Recharge : le XC40 Recharge est une offre unique de 408 ch et 600 Nm sur un seul niveau de finition. Au vu de la fiche technique, il paraît plus intéressant que le Mustang Mach-E puisque facturé 62 490 €, soit 3000 € de moins que la version 351 ch de l'Américain. Mais le Suédois rend tout de même presque 30 cm au Mustang Mach-E ! Les deux ne jouent donc pas vraiment dans la même catégorie d'un point de vue habitabilité.

Volkswagen ID 4 : le haut de gamme en version 1st Max de la Volkswagen ID.4 est presque bon marché face à l'Américain. Mais là encore, les écarts de chiffres sont grands : 20 bons centimètres en moins, et seulement 204 ch. Seule l'autonomie (annoncée à 523 km) peut rivaliser avec le Mustang Mach-E, même si, comme nous l'avions constaté lors de l'essai, elle est en réalité bien inférieure en conditions réelles.

La fiche produit

Dimensions

Longueur : 4,71 mètres

Largeur : 1,88 mètre

Hauteur : 1,59 mètre

Volume de coffre : 519 litres

Motorisations

Moteur arrière, 269 ch (sur batterie standard 75 kWh) et 294 ch (sur batterie étendue 98 kWh)

Double motorisation, 351 ch, uniquement en batterie étendue 98 kWh

Double motorisation, 487 ch (GT), uniquement en batterie étendue 98 kWh

Prix