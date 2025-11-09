Le grand et gros SUV Audi Q9 Horch est à l’attaque sur le circuit du Nürburgring.

Si vous ne connaissez pas Horch, c’est une marque de luxe allemande créée en 1899. Elle est l’une des marques d’Auto Union AG (créée au début des années 1930) avec Audi, DKW et Wanderer. Auto Union dont le symbole était quatre anneaux, comme l’actuel logo d’Audi. Il convient de noter qu’Auto Union fait partie du groupe VW, et pour Audi reprendre l’appellation Horch permet à la marque d’ajouter une touche d’originalité synonyme de grand luxe à certaines de ses autos comme l’a fait auparavant Mercedes avec Maybach.

D’ailleurs le constructeur d’Ingolstadt avec ce nouveau SUV Audi Q9 Horch ira se frotter à un Mercedes-Maybach GLS qui est également synonyme de luxe et de confort dans la catégorie des grands SUV haut de gamme. Alors que le grand SUV Audi Q9 devrait être lancé en 2026, il faudra sans doute attendre 2027 pour voir apparaître la version Q9 Horch dans la gamme du constructeur d’Ingolstadt.

Quelle motorisation pour la version Horch ?

La fiche technique de ce modèle est encore inconnue et si l’on sait que l’Audi Q9 (rival des Mercedes GLS et BMW X7) proposera sans doute des motorisations thermiques et hybrides rechargeables, pour la version Horch on suppose qu’un V8 biturbo de 4 litres de cylindrée avec hybridation légère puisse trouver place sous son capot. Une variante moins performante de ce « Horch » pourrait être équipée d’un V6 Turbo ou bien encore d’une motorisation hybride rechargeable afin de pouvoir être vendue en Europe et éviter le plus possible des pénalités dues au malus écologique.

Des spécificités pour bien marquer sa différence

Pour ce qui est des spécificités de ce modèle luxueux, on distingue les barres verticales de la calandre et un bouclier avant modifié par rapport au modèle « standard » Audi Q9. Le camouflage disparu, on devrait trouver divers badges Horch et une peinture bicolore. En ce qui concerne le mobilier de l’habitacle, les écrans numériques seront bien entendu nombreux, mais c’est le confort qui primera avec des sièges individuels amples et moelleux qui prendront place à l’arrière et remplaceront les banquettes arrière du modèle Audi Q9 qui sera à sept places. On peut tout à fait imaginer plusieurs configurations pour ce Horch, que ce soit en quatre, cinq et six places afin de garantir un espace aux jambes conséquent.