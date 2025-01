Le Honda HR-V se refait une beauté tout en douceur au salon de Bruxelles

SUV urbain et hybride, le Honda HR-V a sur le papier, tout pour rencontrer un beau succès. Même s’il a su s’imposer comme le modèle du constructeur japonais le plus vendu en France avec 4 500 exemplaires, il n’a jamais vraiment réussi à faire de l’ombre aux références de la catégorie que peut être un Renault Captur, un Peugeot 2008, ou un Toyota Yaris Cross, des modèles qui existent également en hybride.

Pour le restyling de ce modèle, Honda a décidé de jouer sur la continuité. Pas de grosses évolutions à noter sur le plan du style. Des modifications sont toutefois bien présentes et portent sur la calandre toujours ton caisse, mais légèrement plus petite que précédemment.

Elle est surtout surplombée par un bandeau noir et domine un bouclier inédit doté d’un nouveau ski. À l’arrière, la seule nouveauté concerne la signature lumineuse. Pas de changement pour les mensurations avec une longueur de 4,34 m.

À l’intérieur, les retouches sont du même acabit et il n’y a que le bas de la console centrale qui a été repensée avec la création de nouveaux rangements intégrant un chargeur de smartphone par induction. Le dessin de la planche de bord ne change pas avec une instrumentation numérique et un écran multimédia tactile de 9 pouces implanté sur le haut de la console centrale. Cette dernière a été réaménagée afin d’accueillir de nouveaux rangements dédiés notamment à la recharge du téléphone. La qualité des matériaux est assez basique, mais les assemblages sont très bons et il en est de même de l’ergonomie très naturelle. L’équipement en matière de sécurité s’enrichit avec les feux de route automatiques et la surveillance des angles morts de série sur tous les modèles de la gamme. L’alerte de véhicule en approche équipe la finition Advance et l’éclairage actif d'intersection est désormais présent sur le haut de gamme Advance Style.

Le Hr-v conserve aussi sa réputation concernant les aspects pratiques très bien pensés. Ainsi, il dispose toujours des fameux Magics Seats, qui permettent de relever l’assise arrière afin de transporter des objets hauts. L’habitabilité arrière est intéressante pour la catégorie, mais le volume de chargement est restreint avec seulement 319 litres, mais le plancher est plat quand on rabat la banquette arrière.

Toujours uniquement disponible en hybride

Sous le capot, on trouve toujours le même moteur, à savoir le 1.5 à cycle Atkinson qui développe une puissance de 131 ch pour un couple de 253 Nm. Honda annonce aussi quelques évolutions sur le plan mécanique avec une direction retravaillée et des suspensions recalibrées.

Pas de révolution donc pour ce HR-V, qui continue son bout de chemin grâce à sa motorisation hybride, son appartenance à une catégorie très prise et ses aspects pratiques bien conçus. Il reste toutefois dans l'ombre des ténors du segment. Les tarifs de ce nouveau HR-V seront connus le mois prochain.