Le Hyundai Tucson gagne une version N Line

Hyundai ne perd désormais plus de temps pour sortir la finition sportive sur ses nouveaux modèles. Le tout récent Tucson gagne justement une finition N Line qui fait suite au Kona N Line. Les petites modifications esthétiques sont nombreuses, avec une grille aux motifs spécifiques dotée du logo N Line, un bouclier plus imposant, un parechoc arrière avec des touches de noir et d'imposantes jantes 19 pouces au design spécial. La peinture "Shadow grey" ici en photo est spécifique à la finition N Line, et associée à un toit noir.

A l'intérieur, les sièges sport en suédine et cuir sont marqués par la présence de surpiqûres rouges, que l'on retrouve aussi sur les portes et l'accoudoir. L'ambiance est sportive et sombre avec un ciel de toit noir, un pédalier aluminium et des logos N placés sur le volant ou encore le pommeau de vitesse.

Le Hyundai Tucson N Line pourra disposer de la suspension pilotée en option. Les motorisations disponibles avec cette finition sont les suivantes :

1.6 T-GDI 48V Mild Hybrid (180 ou 150 ch)

1.6 T-GDI (150 ch)

1.6 T-GDI Plug-in Hybrid (265 ch)

1.6 T-GDI Hybrid (230 ch)

Les tarifs français ne sont pas encore connus.