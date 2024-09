Le Hyundai Tucson s'offre une version à 49 000€ pour ses 20 ans

37 100€. Voilà le prix de départ du Hyundai Tucson restylé quand on le commande dans sa finition de base Initia sans option, avec le moteur hybride non rechargeable de 215 chevaux. Un tarif de base qui reste plus abordable que celui d’un Renault Austral hybride ou un Volkswagen Tiguan, mais qui peut atteindre des sommets dans la finition haut de gamme Executive à 48 000€ (ou jusqu’à 54 200€ en version hybride rechargeable N Line Executive).

Non seulement ces prix ont très légèrement évolué depuis l’annonce des tarifs en avril dernier, mais la version hybride non rechargeable gagne une nouvelle finition haut de gamme disponible en série spéciale : la « 20ème Anniversaire », affichée au prix de l’ancienne N Line Executive sur cette même motorisation (48 800€).

Une seule option au catalogue

Qu’ajoute donc cette finition 20ème Anniversaire par rapport à la version Executive ? Un ciel de toit noir, une clé numérique « 2.0 », des jantes alliage de 19 pouces « Satin Black », un jonc de vitres noir, un logo 20ème Anniversaire sur le hayon et les seuils de portes avant, la peinture métallisée, la planche de bord et les contre-portes avec teinte bi-ton noire et verte, les rétroviseurs extérieurs noir brillant et la sellerie 20ème Anniversaire cuir / alcantara avec surpiqûres vertes. Avec une seule option au catalogue : la peinture mate à 400€.

Alors, envie d’un Tucson équipé comme une voiture de luxe ? Il faudra pour cela dépenser le prix d’un Renault Rafale hybride en finition Esprit Alpine sans option.