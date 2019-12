Le Jeep Renegade imaginé en SUV coupé

Le spécialiste de la tablette graphique originaire du Brésil Kleber Silva publie en ligne sur son compte Behance des images d'un Jeep Renegade pensé comme un SUV coupé. Comprenez par là que l'artiste a greffé au petit véhicule surélevé américain des éléments habituellement propres aux Range Rover Evoque, BMW X4 et Audi Q3 Sportback.

Pour dynamiser le look du Jeep Renegade, Kleber Silva opte pour une base totalement différente de celle du 4x4 d'outre-Atlantique. Le graphiste exploite donc un autre modèle premium disponible sur ce segment très spécial : un Mini Paceman. Porte-à-faux courts, surfaces vitrées réduites, toit plongeant, grandes jantes et suspensions rabaissées sont de la partie. Le résultat est plutôt réussi de face avec la bonne bouille du Renegade caractérisée par ses projecteurs ronds et sa grande calandre. L'arrière peine en revanche à cacher ses origines britanniques.

Pour rappel, le Jeep Renegade est disponible en France via de nombreuses configurations mécaniques. Des blocs diesels et essence aux puissances allant de 120 chevaux à 180 chevaux combinés à deux ou quatre roues motrices animent le SUV urbain. La cavalerie transite au sol par l'intermédiaire d'une boîte automatique neuf rapports, robotisée six rapports ou manuelle six vitesses.