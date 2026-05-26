Avec son nouveau Cayenne Coupé, Porsche parvient-il à concilier sportivité avec électricité ?

Traditionnellement, chez Porsche, une motorisation correspond à un niveau d’équipement. C’est le cas pour le Cayenne Coupé de nouvelle génération. Au sein de l’offre actuelle, le S essayé ici peut être considéré comme étant le cœur de gamme. Et la liste de ses équipements de série surprendra sans doute certains des habitués de la marque.

En effet, la Cayenne Coupé S ne réclame aucun supplément pour la suspension pneumatique PASM, le pack Sport Chrono, les projecteurs matriciels, les sièges avant et le volant chauffant, la conduite autonome de niveau 2, le Sound Package Plus, la Digital Key et le GPS connecté. Rapportée au prix de vente, à savoir 133 300 €, cette générosité apparaît toutefois relative. Signalons au passage que la version de base débute à 111 600 € et la Turbo à 170 300 €.

Plus impressionnant encore que la dotation de série, il y a le nombre d’options disponibles. Impossible de toutes les énumérées ici, mais signalons, parmi les plus intéressantes, le toit panoramique électrochromatique (3 467 €), les roues arrière directrices (1 716 €), le Porsche Active Ride (8 394 €), l’affichage tête haute (2 412 €), les caméras de stationnement panoramiques (516 €) et le système de recharge à domicile sans fil (tarif à déterminer).