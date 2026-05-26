Avec son nouveau Cayenne Coupé, Porsche parvient-il à concilier sportivité avec électricité ?
3. Le jeu des options, plutôt que celui des finitions
Traditionnellement, chez Porsche, une motorisation correspond à un niveau d’équipement. C’est le cas pour le Cayenne Coupé de nouvelle génération. Au sein de l’offre actuelle, le S essayé ici peut être considéré comme étant le cœur de gamme. Et la liste de ses équipements de série surprendra sans doute certains des habitués de la marque.
En effet, la Cayenne Coupé S ne réclame aucun supplément pour la suspension pneumatique PASM, le pack Sport Chrono, les projecteurs matriciels, les sièges avant et le volant chauffant, la conduite autonome de niveau 2, le Sound Package Plus, la Digital Key et le GPS connecté. Rapportée au prix de vente, à savoir 133 300 €, cette générosité apparaît toutefois relative. Signalons au passage que la version de base débute à 111 600 € et la Turbo à 170 300 €.
Plus impressionnant encore que la dotation de série, il y a le nombre d’options disponibles. Impossible de toutes les énumérées ici, mais signalons, parmi les plus intéressantes, le toit panoramique électrochromatique (3 467 €), les roues arrière directrices (1 716 €), le Porsche Active Ride (8 394 €), l’affichage tête haute (2 412 €), les caméras de stationnement panoramiques (516 €) et le système de recharge à domicile sans fil (tarif à déterminer).
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Le point techno : le Porsche Wireless Charging
Annoncé lors de la sortie du Cayenne Electric SUV, le système de recharge sans fil est, naturellement, présent sur la variante coupé. Comme pour les chargeurs de smartphone, il s’agit ici de recharger la batterie sans avoir besoin de charger le moindre câble. Ce dispositif consiste en une plaque qui doit, comme n’importe quelle borne, est reliée au réseau électrique de la maison. Il est possible de l’installer en extérieur et d’enterrer, ou pas, son alimentation. Reste alors à stationner son Cayenne, qui devra être équipé de l’option Préparation à la recharge à induction, au-dessus de la plaque de recharge (l’écran central indique lorsque la voiture est correctement positionnée). L’auto s’abaisse alors légèrement et le recharge, à 11 kW, débute automatiquement. Elle s’arrête tout aussi automatiquement si un objet ou un être vivant s’en approche. Le tarif de ce système n’est pas encore connu.
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