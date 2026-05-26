Avec son nouveau Cayenne Coupé, Porsche parvient-il à concilier sportivité avec électricité ?

La concurrence : une petite élite, en attente de croissance

Si l’hybride rechargeable a largement investi les gammes des SUV coupés haut de gamme, le tout-électrique peine encore à s’y faire une place. À ce jour, le seul rival direct du Cayenne Coupé Electric est le Lotus Eletre. Toutefois, si l’on retire le terme coupé de l’équation, l’offre est plus vaste : BMW iX, Mercedes EQE SUV, Volvo EX90, Xpeng G9…

À retenir : pas le plus Porsche des Cayenne Coupé

Si sa puissance et ses performances sembleront déjà trop importantes à nombre d’automobilistes, la version S du Cayenne Coupé n’est certainement pas celle qui soit le plus en adéquation avec l’ADN de la marque, faute d’une touche de "mauvais caractère". Ce critère subjectif mis à part, on ne peut guère que lui reprocher de ne pas être accessible au plus grand nombre.

Caradisiac a aimé