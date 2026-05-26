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Porsche Cayenne 4

Essai

Avec son nouveau Cayenne Coupé, Porsche parvient-il à concilier sportivité avec électricité ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cedric Morancais

8  

4. Notre avis sur le Porsche Cayenne Coupé S

 

Avec son nouveau Cayenne Coupé, Porsche parvient-il à concilier sportivité avec électricité ?

La concurrence : une petite élite, en attente de croissance

Si l’hybride rechargeable a largement investi les gammes des SUV coupés haut de gamme, le tout-électrique peine encore à s’y faire une place. À ce jour, le seul rival direct du Cayenne Coupé Electric est le Lotus Eletre. Toutefois, si l’on retire le terme coupé de l’équation, l’offre est plus vaste : BMW iX, Mercedes EQE SUV, Volvo EX90, Xpeng G9

À retenir : pas le plus Porsche des Cayenne Coupé

Si sa puissance et ses performances sembleront déjà trop importantes à nombre d’automobilistes, la version S du Cayenne Coupé n’est certainement pas celle qui soit le plus en adéquation avec l’ADN de la marque, faute d’une touche de "mauvais caractère". Ce critère subjectif mis à part, on ne peut guère que lui reprocher de ne pas être accessible au plus grand nombre.

Caradisiac a aimé

  • Efficience et autonomie

  • Espace habitable

  • Comportement routier impérial

  • Vitesse de charge

Caradisiac n’a pas aimé

  • Volume de coffre

  • Qualité de certains matériaux intérieurs

  • Manque de sensations de conduite

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