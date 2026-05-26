Avec son nouveau Cayenne Coupé, Porsche parvient-il à concilier sportivité avec électricité ?
5. Les notes du Porsche Cayenne Coupé Electric S
Le nouveau Porsche Cayenne Coupé Electric (à partir de 408 chevaux et 111 600 €) se place dans la catégorie des grands SUV électriques qui compte :
-Le BMW iX (à partir de 408 ch et 89 400 €)
-Le Lotus Eletre (à partir de 612 chevaux et 101 590 €).
-Le Mercedes EQE SUV (à partir de 265 ch et 88 250 €)
|Porsche Cayenne Coupé Electric S
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|15,1 /20
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