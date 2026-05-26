Avec son nouveau Cayenne Coupé, Porsche parvient-il à concilier sportivité avec électricité ?

Le nouveau Porsche Cayenne Coupé Electric (à partir de 408 chevaux et 111 600 €) se place dans la catégorie des grands SUV électriques qui compte :

-Le BMW iX (à partir de 408 ch et 89 400 €)

-Le Lotus Eletre (à partir de 612 chevaux et 101 590 €).

-Le Mercedes EQE SUV (à partir de 265 ch et 88 250 €)