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Porsche Cayenne 4

Essai

Avec son nouveau Cayenne Coupé, Porsche parvient-il à concilier sportivité avec électricité ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cedric Morancais

7  

5. Les notes du Porsche Cayenne Coupé Electric S

 

Avec son nouveau Cayenne Coupé, Porsche parvient-il à concilier sportivité avec électricité ?

Le nouveau Porsche Cayenne Coupé Electric (à partir de 408 chevaux et 111 600 €) se place dans la catégorie des grands SUV électriques qui compte :

-Le BMW iX (à partir de 408 ch et 89 400 €)

-Le Lotus Eletre (à partir de 612 chevaux et 101 590 €).

-Le Mercedes EQE SUV (à partir de 265 ch et 88 250 €)

Porsche Cayenne Coupé Electric S
Budget
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Pratique
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
 
Rapport prix/équipements
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Sur la route
  • 8.14
  • 8.14
  • 8.14
  • 8.14
  • 8.14
 
Sécurité
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
 
Autonomie
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 15,1 /20
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