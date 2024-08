Le jour où une femme, Lella Lombardi, a fini dans les six premiers d’un Grand Prix de Formule 1 !

Après un essai infructueux avec une Brabham en 1974, c’est en 1975 que Lella Lombardi intègre l’équipe March de Formule 1 qui fait courir Vittorio Brambilla. Elle débute en Afrique du Sud, le troisième Grand Prix de la saison. Elle parvient à se qualifier et abandonne en course sur casse moteur. Le Grand Prix suivant est celui d’Espagne, une course tragique dans le Parc de Montjuich à Barcelone.

Lors des premiers essais, les pilotes décident de ne pas rouler, car leur sécurité n’est pas assurée. On verra les propriétaires d'écuries se mettre à resserrer les boulons des rails de sécurité et Emerson Fittipaldi, le champion en titre, va effectuer des tours de piste au ralenti pour ne pas se qualifier. Finalement, le Grand Prix a bien lieu, mais au 26e tour après de nombreux incidents de course la Lola de Rolf Stommelen perd son aileron et s’envole !





Le « point » de la sixième place

En retombant, la Lola blesse son pilote et fauche des commissaires et des spectateurs, bilan cinq morts et une quinzaine de blessés ! Les organisateurs vont mettre trois tours pour arrêter la course au 29e des 75 tours prévus. Comme le règlement le précise, on va attribuer la moitié des points. Si Jochen Mass, dont c’est la première victoire, empoche 4,5 points, Lella Lombardi, à la sixième place doit se contenter d’un demi-point.

L’égale des plus grands en Formule 5000

Ce demi-point ne met pas en valeur tout le talent de l'Italienne. Car si elle est en F1, c’est qu’elle le mérite. Très tôt, elle a voulu faire de la compétition automobile. Lella Lombardi va débuter en Formule Monza avant de passer à la Formule 3. Mais c’est dans le Championnat européen de Formule 5000 (monoplaces à moteur V8 Chevrolet) en 1974 qu'elle va faire étalage de tout son talent. Elle va terminer à la cinquième place du championnat alors qu’elle se bat contre des pilotes qui ont l’expérience de la F1 : Ian Ashley, Bob Evans, Peter Gethin (vainqueur d’un GP en 1971), Alan Jones (futur Champion du monde en 1980), Teddy Pilette, Brian Redman…

Septième sur le Nürburgring !

Lors de la saison de 1975, sur les douze GP auxquels elle participe, elle va réussir à se qualifier dix fois. Au Grand Prix d’Allemagne sur le Nürburgring, alors qu’elle n’est pas épargnée par les crevaisons, comme une bonne partie des concurrents, elle va finir à une probante septième place. Elle participera encore à trois GP en 1976 et se qualifiera par deux fois. Lella Lombardi poursuivra sa carrière à haut niveau en Voitures de Sport puis en Touring Car chez Alfa Romeo, avant de prendre sa retraite sportive en 1988.

Seules deux femmes ont réussi à se qualifier en F1.

Lella Lombardi reste après sa compatriote Maria de Filippis (10e du GP de Belgique en 1958) la seule femme à s’être qualifiée pour un Grand Prix du Championnat du monde. D’autres ont essayé sans succès, souvent au volant de F1 ou dans des équipes peu performantes, comme l’Anglaise Davina Galica au GP d’Angleterre en 1976, en Argentine et au Brésil en 1978. La Sud-Africaine Desiré Wilson, alors qu’elle court avec une F1 dans le Championnat Aurora, n’aura pas plus de chance en Grande-Bretagne en 1980. Enfin en 1992, alors que la maladie vient d’emporter Lella Lombardi, c’est une autre Italienne Giovanna Amati qui essaiera de qualifier sa Brabham par trois fois en Afrique du Sud, au Mexique et au Brésil.