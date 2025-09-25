Le MGS5 EV veut manger du Renault Scénic au salon de Lyon

Avec cette nouvelle génération de SUV compact qui remplace le ZS, la marque sino-britannique affiche de plus grandes ambitions. Elle peut déjà compter sur sa belle implantation en France puisque la marque a écoulé en France près de 100 000 exemplaires en l’espace de cinq ans.

Surtout, ce MGS5 EV grandi pour atteindre 4,47 m, soit la longueur, au centimètre près, du Renault Scénic. En plus de sa longueur, il peut compter sur son grand empattement (2,73 m) pour accueillir aisément ses passagers, notamment à l’arrière. En contrepartie, le coffre ne fait pas de miracle avec un volume de 453 litres à cause du moteur placé sur le train arrière. Un Renault Scénic, pour ne citer que lui, fait nettement mieux avec 545 litres.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

MG a également fait des efforts en matière de présentation. La planche de bord est construite avec sérieux et offre de nombreux rangements. Quant au conducteur, il profite d’un combiné d’instrumentation numérique de sept pouces et d’un écran multimédia de 12,8 pouces.

Côté technique, ce Mgs5 offre le choix entre deux électromoteurs de 170 et 231 ch. Idem pour les accumulateurs avec deux niveaux de capacité : 47,1 et 62,1 kWh nette. L’autonomie homologuée varie entre 340 et 480 km, mais les puissances de recharge sont décevantes puisqu’il faut se contenter dans le meilleur des cas de11 kW en courant alternatif et 139 kW en courant continu.

Enfin, le Mgs5 Ev a bien sûr l’argument tarifaire avec des tarifs oscillant entre 32 490 et 38 490 €. À noter que MG offre en ce moment une remise de 3 500 €, mais aussi une prime fidélité de 2 000 € pour les clients déjà propriétaires d’une MG, même d’une MGB des années 60. Dernier argument, une garantie de 7 ans ou 150 000 km.

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac

Les MG sont venues en nombre au Salon de Lyon et le SUV MGS5 EV est en toute logique le modèle à mettre en avant. Mais il est étonnant que la berline MG4 soit absente.