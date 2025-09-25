Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mg Mgs5 Ev

Le MGS5 EV veut manger du Renault Scénic au salon de Lyon

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Julien Bertaux

7  

Avec son nouveau SUV, MG veut aller beaucoup plus loin et attaquer les meilleurs du segment. Il peut compter sur plusieurs qualités, dont ses prix et sa garantie.

Le MGS5 EV veut manger du Renault Scénic au salon de Lyon
Le regard acéré du MGS5 EV prouve qu'il ne souhaite pas faire de la figuration sur le segment.

Avec cette nouvelle génération de SUV compact qui remplace le ZS, la marque sino-britannique affiche de plus grandes ambitions. Elle peut déjà compter sur sa belle implantation en France puisque la marque a écoulé en France près de 100 000 exemplaires en l’espace de cinq ans.

Surtout, ce MGS5 EV grandi pour atteindre 4,47 m, soit la longueur, au centimètre près, du Renault Scénic. En plus de sa longueur, il peut compter sur son grand empattement (2,73 m) pour accueillir aisément ses passagers, notamment à l’arrière. En contrepartie, le coffre ne fait pas de miracle avec un volume de 453 litres à cause du moteur placé sur le train arrière. Un Renault Scénic, pour ne citer que lui, fait nettement mieux avec 545 litres.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

MG soigne la présentation de son intérieur, mais l'ambiance est sans saveur.
MG soigne la présentation de son intérieur, mais l'ambiance est sans saveur.

MG a également fait des efforts en matière de présentation. La planche de bord est construite avec sérieux et offre de nombreux rangements. Quant au conducteur, il profite d’un combiné d’instrumentation numérique de sept pouces et d’un écran multimédia de 12,8 pouces.

Le MGS5 EV veut manger du Renault Scénic au salon de Lyon
Le MGS5 EV veut manger du Renault Scénic au salon de Lyon

Côté technique, ce Mgs5 offre le choix entre deux électromoteurs de 170 et 231 ch. Idem pour les accumulateurs avec deux niveaux de capacité : 47,1 et 62,1 kWh nette. L’autonomie homologuée varie entre 340 et 480 km, mais les puissances de recharge sont décevantes puisqu’il faut se contenter dans le meilleur des cas de11 kW en courant alternatif et 139 kW en courant continu.

Le MGS5 EV veut manger du Renault Scénic au salon de Lyon

Enfin, le Mgs5 Ev a bien sûr l’argument tarifaire avec des tarifs oscillant entre 32 490 et 38 490 €. À noter que MG offre en ce moment une remise de 3 500 €, mais aussi une prime fidélité de 2 000 € pour les clients déjà propriétaires d’une MG, même d’une MGB des années 60. Dernier argument, une garantie de 7 ans ou 150 000 km.

J'aime

Le bel espace et la bonne posture aux places arrière.
Le bel espace et la bonne posture aux places arrière.

Je n'aime pas

Le design sans grande saveur.
Le design sans grande saveur.

L'instant Caradisiac

Les MG sont venues en nombre au Salon de Lyon et le SUV MGS5 EV est en toute logique le modèle à mettre en avant. Mais il est étonnant que la berline MG4 soit absente.

7  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Mg Mgs5 Ev

Mg Mgs5 Ev

SPONSORISE

Actualité Mg

Voir toute l'actu Mg

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/