Le Mini Countryman se prendra bientôt pour un tout-terrain

Le Mini Countryman se décrit comme un SUV. Un SUV dont les proportions ont explosé au fil des générations de modèle, la mouture actuelle n’ayant plus grand-chose à voir avec le concept originel de la Mini d’Alec Issigonis.

Comme la plupart des SUV, d’ailleurs, ce Mini Countryman n’a rien d’un véritable tout-terrain. Il possède bien une transmission intégrale en option mais ses capacités en franchissement s’arrêtent bien avant celles des modèles les plus doués en la matière.

Un Mini Countryman « tout-terrain » arrive

Mais cela va changer. Le président de la division américaine de Mini vient d’annoncer aux journalistes de CarBuzz l’arrivée prochaine d’une version « tout-terrain » du Countryman. Il ne donne pas de détails techniques sur cette future version et on ignore si elle visera aussi le marché européen.

Mais on se rappelle du Countryman « Powered By X-Raid » sur l’ancienne génération, préparé en 2020 par l’équipe qui engageait les Mini Countryman sur le Dakar (avec succès). A l’époque, ce modèle bénéficiait d’une garde au sol réhaussée de 40 mm et de pneus tout-terrain en plus de suspensions renforcées. Le nouveau Countryman « tout-terrain » osera-t-il aller aussi loin ?