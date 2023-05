Le nouveau BMW iX2 électrique sera lancé cette année

BMW vient de lancer le X1 de troisième génération, proposant déjà une version 100% électrique au catalogue. Petit frère du iX3, le iX1 possède un châssis compatible à la fois avec les motorisations thermiques et électriques. Contrairement au gros iX, il n’a pas été conçu uniquement pour fonctionner avec des moteurs électriques et des batteries. Et il en sera de même pour le prochain iX2, qui sera lancé dès cette fin d’année 2023.

D’après le directeur de l’usine BMW de Ratisbonne en Allemagne interviewé par les journalistes de Bimmer Today, la production du iX2 doit en effet démarrer avant l’année 2024. Il s’agira bien évidemment de la version électrique du X2, dont la seconde génération doit être lancée simultanément : le modèle actuel, commercialisé depuis 2018, repose toujours sur la plateforme de l’ancien X1. La nouvelle mouture reprendra la même évolution de cette plateforme que le X1 actuel introduit sur le marché en 2022.

450 km d’autonomie et 60 000€ ?

Pour rappel, le BMW iX1 possède une motorisation de 313 chevaux, des batteries d’une capacité nette de 64,7 kWh et peut parcourir une distance de 436 km sur une seule charge d’après sa fiche d’homologation WLTP. Le iX2 devrait logiquement reprendre ce groupe motopropulseur, avec une autonomie légèrement meilleure grâce à sa carrosserie « façon coupé » à l’aérodynamisme un peu plus favorable. Son prix devrait être supérieur à celui du iX1 actuellement affiché à partir de 57 150€.