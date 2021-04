Le nouveau Honda HR-V a désormais les armes face à ses rivaux

Honda n'a jamais misé gros sur le marché européen, et en particulier sur la France. Même si le constructeur arrive à avoir des chiffres honorables dans des pays comme la Suisse, il n'empêche que le nippon doit le plus gros de son chiffre d'affaires à l'Amérique du Nord et à l'Asie.

Il n'y a qu'à voir les chiffres de ventes du HR-V en Europe pour s'en rendre compte. Entre 2016 et le début 2021, il s'est écoulé un peu plus de 130 000 exemplaires du SUV. Sur la même période, Renault a vendu près de dix fois plus de Captur. Evidemment, la comparaison est rude, mais le Captur est le leader de la catégorie. Le HR-V s'en sort donc avec les honneurs malgré un réseau Honda manquant de densité et une image très confidentielle.

Pour la "Joy Machine", le temps n'a pas été un allié. Le HR-V est l'un des premiers petits SUV du marché : malheureusement pour lui, lorsque la concurrence s'est mise en route au début des années 2010, il fut vite largué par des marques bien mieux implantées. Le Nissan Juke, le Renault Captur, le Peugeot 2008 ou encore le Fiat 500 X ont relégué le HR-V loin dans le classement. Plus cher que ses concurrents (mais bien équipé de série), le HR-V péchait aussi par une offre mécanique limitée, et qui est de moins en moins en accord avec les standards de la décennie. Le nouveau HR-V, de troisième génération, va corriger le tir.

Le futur de Honda en Europe

Le nouveau HR-V est désormais 100 % hybride. Cela s'inscrit dans la volonté du constructeur de n'avoir que des modèles à assistance électrique ou zéro émission à son catalogue d'ici la fin 2022. Le CR-V est déjà hybride, la Jazz aussi : c'est donc le tour du HR-V, avant la prochaine Civic, dont la commercialisation n'est toujours pas actée en Europe alors que sa présentation a déjà eu lieu de l'autre côté de l'Atlantique.

Malheureusement, la communication de Honda est totalement verrouillée : la marque ne lâche rien, ni sur un prochain véhicule 100 % électrique à venir (qui pourrait être une version de série du concept actuellement présenté à Shanghai), ni sur la Civic (qui sera forcément hybride, si elle venait à être effectivement proposée en Europe), ni sur le futur de la branche Type R. "Nous ne communiquons pas", c'est tout ce que nous aurons comme réponse.

Est-ce dû au fait que le Vieux Continent est un peu le "parent pauvre" ? Il est vrai que les Européens sont très conservateurs en matière de choix automobiles, si bien que les marques nippones ont toujours été à la peine, en dehors de Toyota. Mais lorsqu'on voit le dynamisme de Honda en Amérique du Nord, la comparaison est rude ! Dommage, certains modèles sont effet très intéressants d'un point de vue du choix technique, et ils mériteraient mieux.

La seule certitude, c'est que le concept de Shanghai est spécifique à la Chine, et que la marque veut s'inscrire dans une logique mondiale. C'est ainsi qu'a été pensé ce HR-V, et c'est la raison pour laquelle il n'est pas électrique. Honda a rappelé à juste titre que la politique du tout électrique (à batteries) de l'Europe n'était pas celle d'autres marchés.

HR-V e:HEV, le renouveau

Concernant ses hybrides, Honda a parfaitement respecté la hiérarchie. La Jazz hybride est à 109 ch, le CR-V hybride à 182 ch, et ce HR-V est au centre. Le quatre cylindres 1.5 atmosphérique à cycle Atkinson, associé à ses deux moteurs électriques, développe 131 ch et 253 Nm.

Ce système hybride, tout comme sur le grand frère CR-V, propose trois modes de fonctionnement :

EV Drive : la petite batterie fournit son énergie directement au moteur électrique qui entraîne les roues. L'autonomie, non confirmée, devrait difficilement dépasser les deux kilomètres.

: la petite batterie fournit son énergie directement au moteur électrique qui entraîne les roues. L'autonomie, non confirmée, devrait difficilement dépasser les deux kilomètres. Hybride Drive : le quatre cylindres essence entraîne le premier moteur électrique qui joue le rôle de générateur de courant pour la petite batterie. Cette dernier entraîne ensuite le second moteur électrique, relié aux roues.

: le quatre cylindres essence entraîne le premier moteur électrique qui joue le rôle de générateur de courant pour la petite batterie. Cette dernier entraîne ensuite le second moteur électrique, relié aux roues. Engine Drive : au delà d'une certaine vitesse, le moteur thermique peut entraîner directement les roues avant (ou les quatre roues, dans la version 4x4) via un pignon fixe fonctionnant comme une sorte de 5e vitesse.

Mise à jour technologique

Honda accusait un sérieux retard en matière d'infotainment face à une concurrence qui bouillonne d'idées, que ce soit sur les interfaces, la qualité d'affichage, la possibilité de personnalisation et les connectivités. Le HR-V se met à jour avec un écran tactile doté d'un système d'exploitation plus évolué. La présentation reste assez classique, très loin de la folie d'un cockpit Peugeot, mais gageons que les assemblages seront toujours aussi sérieux chez Honda. Nous vérifierons ça lors d'un prochain essai.

"Honda est une marque d'ingénieurs", voilà une lexie fréquemment croisée et entendue. Cela illustre en fait l'approche très pragmatique et technique des automobiles par une marque qui a toujours eu la fibre de l'ingénierie, plutôt que celle du marketing. Sur le HR-V, cela se vérifie dans certains détails, comme ces nouveaux aérateurs très fins, qui disposent d'un sélecteur inédit permettant de verrouiller un mode dans lequel l'air est pulsé autour des occupants dans tout le véhicule, plutôt que directement en frontal.

En Europe, ce HR-V devra composer avec ses qualités mais aussi ses défauts. Face à des rivaux toujours plus connectés, avec des écrans toujours plus grands et évolués, et avec des intérieurs de plus en plus travaillés, le nippon aura pour lui un système hybride particulièrement compact et léger, une ergonomie bien pensée et des consommations maîtrisées, mais aussi une probable variante à transmission intégrale qui pourrait lui permettre de se démarquer. Il faudra toutefois attendre l'argument le plus important : celui des prix. Ils ne seront malheureusement pas connus avant la fin d'année.