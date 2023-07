Le nouveau Hyundai Santa Fe (2023) est un gros SUV au style étrange

Lancé en 2000, le tout premier Hyundai Santa Fe affichait déjà un style plutôt original à cette époque où le constructeur coréen était surtout connu pour ses voitures un peu fades. Les générations suivantes sont rentrées dans le rang sur ce plan, jusqu’à la quatrième mouture lancée en 2018 et restylée en 2020. Cette quatrième mouture connaîtra finalement une carrière très courte puisque la marque publie déjà les premières images de son remplaçant dont le design n’a absolument plus rien à voir. Complètement carré, le Santa Fe de cinquième génération s’éloigne totalement des codes stylistiques de Hyundai.

Il déroute particulièrement au niveau de sa poupe, extrêmement verticale et équipée de feux rappelant un peu certaines camionnettes des années 80. Au moins, on ne pourra pas dire qu’il ressemble à d’autres SUV du marché ! L’intérieur est plus conforme aux tendances actuelles avec une jolie planche de bord dotée de deux grands écrans disposés sur une dalle incurvée. Le style de cet intérieur paraît lui aussi assez carré.

Pas d’infos sur les moteurs pour l’instant

Il faudra attendre le mois prochain pour connaître toutes les informations techniques sur ce nouveau Santa Fe de cinquième génération. On sait déjà qu’il disposera d’un quatre cylindres essence turbo de 2,5 litres pour les Etats-Unis mais chez nous, il n’existera très probablement qu’en version hybride et/ou hybride rechargeable.