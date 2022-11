Le nouveau Mercedes GLC à partir de 60 700€

Mercedes lance actuellement une toute nouvelle génération du SUV GLC sur le marché. La deuxième mouture du SUV familial allemand ne change pas sa formule et affiche un style plutôt conservateur, en plus de reprendre l'ambiance intérieure de la récente Classe C et une technologie évidemment à la pointe de la catégorie (lisez notre 1er essai du nouveau GLC).

Sans surprise, il n'est pas donné. L'entrée de gamme est formée par la version 220d 4Matic en finition Avantgarde Line, équipée d'un diesel micro-hybride de 197 chevaux (capable d'abattre le 0 à 100 km/h en 8 secondes avec des rejets de CO2 à 136 g/km). Elle se négocie à partir de 60 700€. Vous préférez une version hybride rechargeable ? La version 300 e essence de 313 chevaux démarre à 70 401€ dans la même finition. Quant à la variante hybride rechargeable 400e haut de gamme de 381 chevaux, elle demande 73 200€ toujours en finition Avantgarde Line.

Plus cher que la concurrence

Pour l'instant faute de proposer de plus petits moteurs, le Mercedes GLC coûte plus cher que ses concurrents directs : le BMW X3 démarre à 53 800€ avec un quatre cylindres essence de 184 chevaux (X3 xDrive20i) et l'Audi Q5 se négocie à partir de 54 910€ avec un diesel de 163 chevaux (Q5 35 TDI). Mais l'écart se comble à motorisation égale, même si le Mercedes reste un tout petit peu plus cher.