Renault

Le nouveau patron de Renault est bien « un homme de continuité »

Dans Economie / Politique / Industrie

Julien Bertaux

Celui qui remplace Luca de Meo à la tête de la marque au losange ne bouleversera pas les plans. Au contraire, la Renaulution est toujours en cours, mais il souhaite que l’Europe y mette aussi du sien.

François Provost (à gauche), aux cotés de Fabrice Cambolive et Laurens Van Den Acker au Salon de Munich 2025 (Crédit Photo : MaxPPP)

C’est à l’occasion du Salon de Munich que François Provost s’est entretenu auprès de quelques journalistes. Malgré la révélation de la sixième génération de Clio, au style fort, c’est davantage la stratégie de la marque, notamment vis-à-vis de l’Europe et de la réglementation, qui a été évoquée.

Lors de sa nomination fin juillet, Michel Holtz s’interrogeait : « le changement dans la continuité ? ». La réponse vient de l’intéressé lui-même : « Je suis un homme de continuité ». Il n’y aura donc pas de révolution dans le plan Renaulution initié par Luca de Meo : « Notre mission principale est de promouvoir le plan de Renaulution, de constituer une gamme solide en Europe, puis de la renouveler. Bien sûr, nous devons être prêts à réagir si des facteurs internes évoluent, mais nous pouvons compter sur les divisions Ampère et Horse ».

Sans surprise, M. Provost confirme également la volonté de développer une nouvelle voiture en seulement deux ans et compte sur le design pour contrer l’offensive chinoise : « Nous sommes capables de concevoir des designs très forts », tout en étant sûr de son fait en affirmant que « nous sommes meilleurs que nos concurrents, notamment chinois ».

Si le design est un élément déterminant dans l’achat d’une voiture, c’est aussi subjectif. Sur ce point, les constructeurs chinois proposent souvent des modèles au dessin « générique », mais il existe des exceptions à l'image de la MG Cyberster. Surtout, les marques chinoises ont l’argument du prix pour faire mouche.

Alpine toujours en Formule 1

À ce propos, M. Provost déplore le prix des modèles électriques et s’en prend à l’Europe : « Il faut moins de réglementations, ce qui permettrait de rendre les prix des voitures plus abordables », même s’il avoue vouloir d’abord réduire les coûts avant de se plaindre auprès de Bruxelles, accompagné d’autres camarades. Dans le même temps, le patron souhaite privilégier clairement la valeur aux volumes, ce qui de fait semble difficilement compatible avec une baisse des prix de vente…

Le Boss de Renault a également évoqué l’engagement d’Alpine en Formule 1. Malgré le remplacement des moteurs Renault par des blocs Mercedes, l’écurie est en sécurité.

