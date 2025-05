Le nouveau Skoda Enyaq RS restylé n'est toujours pas un SUV ultra-sportif

Skoda propose toujours des modèles sportifs à son catalogue : l’Octavia RS, par exemple, procure de bonnes sensations de pilotage avec son moteur 2,0 litres turbo de 265 chevaux identique à celui de la Volkswagen Golf GTI même si on ne parle pas d’un véhicule à la vocation vraiment radicale.

Lancé en 2021, l’Enyaq RS électrique de 299 chevaux restait plus « timide » dans sa mise au point : derrière son blason et son look assez agressif (surtout dans le vert Mamba souvent mis en avant par le constructeur), il cachait des performances pas spécialement ébouriffantes et un typage dynamique tourné vers la neutralité plutôt que l’efficacité sportive. Comme les Volkswagen GTX apparus au même moment, il ne cherchait donc pas à concurrencer les redoutables Kia EV6 GT, Tesla Model Y Performance et autres Hyundai Ioniq 5 N à la puissance faramineuse et aux prétentions sportives beaucoup plus marquées.

Le même avec 40 chevaux de plus ?

Ce nouveau Skoda Enyaq RS restylé ne semble pas changer de recette par rapport à la précédente mouture : comme les récents Volkswagen ID.7 GTX, Ford Capri et surtout le nouvel Elroq RS qu’on vous présentait récemment sur Caradisiac, il avait déja adopté en 2023 la version à 340 chevaux du groupe motopropulseur bimoteur devenu incontournable au sein du géant allemand sur les modèles électriques familiaux un peu haut de gamme (hors Porsche et Audi). Avec le moteur arrière AP550, un moteur avant développant jusqu’à 109 chevaux et désormais aussi des batteries de 79 kWh (net) plus efficaces que les anciens accumulateurs de 77 kWh (devenues elles aussi incontournables sur un grand nombre de modèles électriques au sein du groupe Volkswagen).

0 à 100 km/h ? 5,4 secondes. Autonomie maximale WLTP annoncée ? 560 km pour l’Enyaq RS et 570 km pour l’Enyaq RS Coupé au profil plus aérodynamique. Puissance maximale de charge ? 185 kW ce qui permet de dépasser de 10 à 80% en 26 minutes. Des chiffres dans la moyenne du marché même si les quelques concurrents dotés d’une architecture à 800 Volts (Kia, Hyundai, XPeng…) font toujours mieux. Et il sera intéressant d’en prendre le volant pour savoir si, comme sur les récentes Volkswagen ID.3 GTX et autres Cupra Born équipées d’une mécanique un peu différente, Skoda a décidé de rendre l’engin un peu plus amusant à conduire. Son cousin technique le Ford Capri l’est davantage que l’ancien Enyaq RS, par exemple. Notons à ce sujet la présence d’un amortissement adaptatif DCC optionnel plus sophistiqué qu’avant et des pneus « sport » en option avec les roues de 21 pouces (avec toujours un châssis rabaissé de 15 mm à l’avant et 10 mm à l’arrière par rapport à l’Enyaq normal).

Un Enyaq très looké

Comme pour le précédent Enyaq RS, c’est l’équipement de série et la présentation qui semblent le plus compter avec ce modèle (bien avant le pur plaisir de pilotage). L’Enyaq RS embarque d’office la calandre éclairée, les optiques à LED matriciel, des jantes de 20 pouces (21 pouces en option), une carrosserie seyante aux détails « noir glossy », des sièges spécifiques (celui du conducteur a droit aux réglages électriques et à la fonction « massage »), un habillage de l’habitacle complet « RS Lounge » en suédine (ou de cuir véritable en option avec le pack « RS Suite ») et une dotation généreuse à l’exception de la pompe à chaleur (toujours en option) et de quelques packs comme ceux permettant d’ajouter le siège passager électrique et massant.

Et le prix, alors ?

Il faudra donc attendre de connaître le prix de cet Enyaq RS (et de sa version coupé) pour savoir s’il peut plaire à ceux qui aiment l’idée de rouler dans un SUV familial électrique looké, confortable, très spacieux et performant à défaut de pouvoir rivaliser avec les modèles les plus sportifs et puissants du genre. L’Enyaq « normal » démarre quand même à plus de 46 000€ et ce « RS » risque d’approcher ou de dépasser les 60 000€ chez nous. Heureusement, la marque tchèque est coutumière des remises intéressantes sur ses modèles électriques. Il devrait rester environ 20 000€ moins cher que les surdoués sportifs du genre du Hyundai Ioniq 5 N, mais il se retrouvera en concurrence avec d’autres SUV puissants comme le XPeng G9 (à partir de 59 990€) et le Tesla Model Y Performance qui devrait bientôt revenir au catalogue. Objectivement, l’Enyaq « normal » devrait donc rester plus recommandable mais attendons tout de même d’essayer cette version pour nous en faire un avis définitif.