Le nouveau Suzuki Jimny 5-portes (2023) vous fait-il envie ?

Comme prévu, la version à cinq portes du petit Suzuki Jimny apparu en 2018 sur le marché se dévoile en Inde. C’est la toute première fois que le 4x4 japonais se paye une variante de carrosserie de ce genre, conçue pour « élargir la clientèle-cible du légendaire 4x4 Suzuki sur les marchés où il sera commercialisé ». Le style du tout-terrain japonais n’évolue pas dans cette conversion au long châssis, avec simplement une calandre dont la grille reçoit d’inédites pièces à la finition chromée.

Le Jimny 5-portes mesure 3,98 mètres de long, au lieu des 3,65 mètres de long du modèle à trois portes. Les 34 centimètres en plus se concentrent au niveau de l’empattement, permettant l’intégration des deux portières additionnelles. Il pèse entre 1 195 et 1 210 kg, une masse qui augmente au minimum de 75 kg par rapport au Jimny « court ». Le coffre reste rikiki avec 208 litres seulement lorsque les sièges arrière sont en place. La planche de bord est rigoureusement identique à celle du Jimny à trois portes sa finition Pack proposée jusqu’en 2020, mais on note quelques équipements inédits dans la liste des options : une caméra de recul et un système audio Arkamys. L’interface Apple Carplay & Android Auto devient sans fil.

Le même moteur

Alors que les rumeurs évoquaient l’arrivée d’un possible bloc hybride, le Jimny 5-portes conserve le quatre cylindres atmosphérique de 1,5 litre de la version trois portes. Il est ici annoncé à 105 chevaux au lieu de 102 sur le modèle européen. Outre la boîte manuelle à cinq vitesses, il peut se doter d’une transmission automatique à quatre vitesses en option. Alors que le Jimny 3 portes composait déjà avec un grammage à 178 g/km de CO2 (et même 198 g/km en boîte automatique), ce qui a poussé Suzuki à ne l’offrir qu’en version utilitaire 2 places depuis 2021 chez nous, les caractéristiques techniques de ce nouveau Jimny à cinq portes semblent peu compatibles avec l’évolution du marché européen. Voilà pourquoi Suzuki ne prévoit malheureusement pas de le commercialiser chez nous, au grand dam de ceux qui craquent pour la bouille de ce tout-terrain hors normes.