Le pilote français Esteban Ocon lâché par Alpine (ou l'inverse)

Depuis une saison et demie, l’écurie Alpine F1 fait courir deux pilotes français : Esteban Ocon qui court pour le groupe Renault depuis la saison 2020 (à l’époque où l’écurie française répondait au nom de « Renault F1 ») et Pierre Gasly arrivé au début de la saison 2023.

Les deux Français sont connus pour ne pas bien s’entendre et même se détester, ce qui ne les a donc pas empêchés de travailler ensemble au sein de l’écurie française basée en Angleterre. La rivalité ne s’est évidemment jamais calmée entre les deux, avec quelques accrochages très classiques depuis le début de leur collaboration lorsqu’on a affaire à deux pilotes talentueux et ambitieux qui veulent chacun surclasser l’autre.

Cette rivalité a pris un tournant plus percutant lors du dernier Grand Prix de Monaco. Alors que les deux pilotes avaient visiblement eu pour consigne de ne pas chercher à dépasser l’autre pendant la course, Pierre Gasly et Esteban Ocon se sont touchés juste après le premier virage. Puis, dans celui juste avant le tunnel, Esteban Ocon a plongé à l’intérieur pour essayer de dépasser Pierre Gasly. Ce dernier ne voulant pas lâcher, les deux monoplaces se sont assez lourdement percutées et Esteban Ocon a dû abandonner.

Esteban Ocon roulera ailleurs en 2025

Sans qu’on sache si les deux évènements sont liés, Alpine et Esteban Ocon viennent d’annoncer qu’ils prendront des chemins différents après la fin de la saison 2024. Il se murmurait depuis longtemps qu’en raison des mauvaises performances d’Alpine cette saison, les deux pilotes cherchaient à trouver des volants dans d’autres équipes.

Au vu des déclarations après l’incident de Monaco, notamment celle du directeur Bruno Famin qui affirmait « vouloir trancher dans le vif » avant de désigner Esteban Ocon comme le responsable de cet accrochage, l’équipe s’est semble-t-il rangée derrière Pierre Gasly. Esteban Ocon essaiera donc de retrouver un siège dans une autre écurie la saison prochaine, on le dit en discussion avec Haas et Mercedes GP.

Rappelons que c’est bien lui qui avait offert l’unique victoire en course de l’écurie Alpine F1, lors du Grand Prix de Hongrie 2021. Alpine doit maintenant parvenir à afficher un meilleur niveau de compétitivité d’ici la fin de la saison, pendant laquelle Pierre Gasly et Esteban Ocon continueront de collaborer. Alpine a terminé sixième du championnat 2023 et se situe actuellement à la huitième place du championnat 2024.