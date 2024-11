Futur SUV Nissan Juke : à quoi faut-il s’attendre ?

Nissan Leaf - 2025

La nouvelle mouture de la Nissan Leaf se prépare. Ce modèle restera bien sûr électrique, mais il va changer profondément de style en devenant un SUV coupé. Des prototypes de ce modèle circulent camouflés. Et malgré le camouflage on se rend compte que ce modèle sera très proche du concept car Chill Out qui a été présenté en 2022, avec ses lignes arrondies et son arrière tronqué.

Nissan Micra - 2025

L’année prochaine nous devrions découvrir la sixième génération de Nissan Micra qui va se muer en voiture électrique. C’est Renault qui va fournir la plateforme et les moteurs de la Renault 5 E -Tech Electric pour ce modèle qui sera produit dans la même usine que la petite citadine française, à Douai dans le Nord. En ce qui concerne le style de cette nouvelle Nissan Micra, il sera proche de celui de la Renault 5, un croquis de cette auto ayant été récemment découvert sur Internet.

Nissan Juke – 2026

Révolution pour le Nissan Juke de troisième génération qui va troquer ses motorisations thermiques pour du 100 % électrique. Ce modèle qui sera toujours produit par l’usine de Sunderland en Angleterre reprendra le style du concept car Hyper Punk du Salon de Tokyo 2023.

Contrairement à la Nissan Micra qui est basée sur la Renault 5 E -Tech Electric, ce modèle reprendra la base technique de la Renault Mégane E-Tech et devrait partager ses motorisations avec les R5 pour l’entrée de gamme et Alpine A290/Mégane E-Tech pour les versions les plus puissantes. Le Nissan Juke actuel qui vient d’être restylé devrait rester sur le marché au moins jusqu’en 2026, mais il est fort probable qu’il soit encore commercialisé après cette date en attendant que les ventes du modèle électrique puissent prendre le relais.

Nissan Qashqai – 2027

Nissan lors du Salon de Tokyo 2023 a présenté le concept car Hyper Urban qui donne une bonne indication sur ce que sera le futur Nissan Qashqai électrique. Si le prototype affiche des arêtes saillantes, elles devraient être légèrement adoucies sur le modèle de série. Ce concept car propose une connexion V2G qui permet d’alimenter un réseau électrique d’une maison ou des appareils extérieurs au véhicule, une connexion que l’on devrait retrouver sur le modèle de série.

Comme ce modèle n’arrivera qu’en 2027 cela permet de laisser encore pendant un bon moment le Nissan Qashqai actuel en place. Ce modèle qui vient d’être restylé récemment et qui dispose de motorisations micro-hybride de 140 et 160 ch et d’une originale motorisation e-Power de 190 ch avec un moteur turbo qui recharge la batterie et alimente en électricité le moteur électrique chargé d’entraîner le véhicule. Ce modèle sera produit à Sunderland comme les futurs SUV Nissan Leaf et Nissan Juke.