Futur SUV Nissan Juke : à quoi faut-il s’attendre ?

Pour la marque japonaise Nissan le passage à l’électrique va se faire avant 2035 la date butoir en Europe qui interdira la vente de modèles neufs à moteur thermique. Des modèles « zéro émission », Nissan en possède déjà deux dans sa gamme de véhicules particuliers, il y a la Nissan Leaf et le SUV Nissan Ariya, mais bientôt ces modèles 100 % électriques vont se multiplier, car la Nissan Micra électrique sera là en 2025, et le Nissan Juke « zéro émission » est déjà au programme de la marque pour 2026.

Pour le Nissan Juke électrique qui arrivera en 2026 - alors que la version actuelle (thermique) vient d’être restylée en début d’année – on a déjà une idée de son style. En effet, lors du Salon de Tokyo en novembre 2023, la marque Nissan a présenté plusieurs concept cars. L’un d’entre eux, le Nissan Hyper Punk donne une bonne idée d’ensemble de ce que sera le futur Juke qui arrivera dans deux ans. Nissan l’a d’ailleurs confirmé peu après le Salon en présentant son plan produit pour l’usine anglaise de Sunderland dans lequel est assemblé le Nissan Juke actuel.

Le premier Nissan Juke a cartonné



Pour la marque Nissan, les ventes du Nissan Juke en Europe sont importantes. Même si l’actuelle génération (la deuxième) qui est arrivée sur le marché fin 2019 ne connaît pas le même succès que la première vendue à un million d’exemplaires sur le continent européen. Il faut bien dire que depuis la première génération de Juke, la catégorie des SUV citadins s’est étoffée et que les rivaux, dont les Peugeot 2008, Renault Captur et Toyota Yaris Cross font très forts en France et en Europe.

Le Nissan Juke 2 restylé pourrait rester longtemps au catalogue

Cependant le Nissan Juke plait toujours et le Nissan Juke 2 restylé affiche même des ventes en progression de 33 % au cours des six premiers mois de l’année 2024 (par rapport à la même période en 2023). D’ailleurs ce modèle est prévu pour rester jusqu’en 2026 et malgré l’arrivée du nouveau modèle Juke électrique, il pourrait faire de la résistance. Sunderland peut tout à fait faire du stock pour écouler celui-ci après 2026. Ceci afin de conserver quelques ventes thermiques pour ceux qui ne pourront ou ne voudront pas passer à l’électrique.

Une plateforme de Mégane E-Tech et des cotes en hausse

Pour Nissan le passage au tout électrique (en Europe surtout) se fera en 2030, le constructeur ayant pour ambition de devenir une marque « zéro émission » à partir de cette année-là. Mais on a déjà vu certains constructeurs, qui investissent massivement dans le 100 % électrique, modifier leurs objectifs et relancer la production de modèles thermiques (électrifiés) pour maintenir leur production et leurs ventes. Quoi qu’il en soit, la future génération « trois » du Nissan Juke sera électrique. Et la marque japonaise utilisera une fois encore une plateforme partagée entre Nissan et Renault. Il s’agit de la plateforme CMF-EV qui est celle des Nissan Ariya et Renault Mégane E-Tech Electric. Bien qu’elle soit plus imposante que celle (CMF-B-EV ou Ampr Small) des Renault 4 et 5 E -Tech Electric et de la future Nissan Micra sur batteries, elle permettra au Nissan Juke d’afficher des cotes plus importantes (au maximum 4,30 m de long) et de se doter d’une habitabilité plus généreuse et d’un plus grand coffre que la génération actuelle.

Un modèle aussi original que la première génération

Pour le style, on le sait déjà, c’est celui du concept car Nissan Hyper Punk dont s'inspirera le futur Juke. Par rapport au prototype du Salon de Tokyo 2023, les lignes seront adoucies et beaucoup moins exubérantes, mais l’allure générale de l’Hyper Punk sera conservée. Ainsi, le Nissan Juke 3 pourrait retrouver un peu de l’originalité de la première génération. À bord, la connectivité régnera en maître avec des écrans d’instrumentation et d’infodivertissement de belles dimensions. Il y aura sans doute des commandes vocales, des connexions USB-C en grand nombre.

Motorisations électriques de la Renault 5 pour l’entrée de gamme

Pour les motorisations, le Nissan Juke devrait s’équiper de celle de Renault 5 E-Tech Electric pour l’entrée de gamme (120 et 150 ch) et de motorisations plus puissantes comme celle de 220 ch de l’Alpine A290 (et de la Renault Mégane E-Tech) pour une version Nismo que la marque japonaise ne manquera pas de proposer dans les mois qui suivront le lancement de ce modèle. Nissan compte lancer 19 modèles électriques avant 2030, le Nissan Juke sera l’un d’eux. La marque japonaise travaille aussi sur les batteries solides, des batteries moins lourdes et plus performantes qui pourraient être installées dans le Nissan Juke électrique, mais pas avant 2028.