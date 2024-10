Le prix de l'Audi A6 e-tron électrique est à la fois élevé et intéressant

L’Audi A6 thermique se fait donc remplacer par une grande berline entièrement électrique qui concurrence désormais les Mercedes EQE et BMW i5 dans la catégorie (le modèle sortant va tout de même rester encore un peu au catalogue). Et après avoir dévoilé les traits de sa nouvelle berline A6 e-tron Sportback (également disponible en break), la marque aux anneaux dévoile ses prix.

Ils s’alignent logiquement sur ceux de la concurrence directe, mais avec un rapport intéressant compte tenu de la taille des batteries qu’elle embarque. La nouvelle A6 e-tron se contente pour l’instant de la version Performance, dotée d’accumulateurs d’une capacité de 100 kWh brute et développant 367 chevaux (une variante de 285 chevaux à batteries de 83 kWh brut doit prochainement renforcer le catalogue).

Comptez 77 170€ au minimum pour la version berline Sportback, 78 670€ pour le break Avant et 105 020€ pour la S6 Sportback e-tron dotée d’une motorisation de 550 chevaux en pic.

Moins chère que ses concurrentes à dotation égale

Ça reste évidemment cher pour une familiale dans l’absolu, mais la comparaison est à son avantage quand on regarde du côté de la concurrence : la BMW i5 de 340 chevaux démarre en effet à 78 300€, mais avec des batteries de 83,9 kWh brut limitant l’autonomie maximale à 582 km. La Mercedes EQE 300, elle, se contente de 245 chevaux et 89 kWh de batterie (autonomie maximale de 645 km). L’A6 e-tron, elle, revendique 750 km d’autonomie maximale WLTP et le break 713 km.