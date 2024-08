Le prochain Smart #5 recevra une planche de bord inédite

Mercredi 28 août prochain, le Smart #5 n’aura plus de secret pour personne. Toutefois, on sait déjà à quoi il ressemblera grâce aux images relayées par l’administration chinoise. Avec 4,70 mètres de long, il est très loin de la citadine capable de se garer n’importe où, ou presque.

À l’intérieur également, il n’aura plus rien en commun et va aussi s’éloigner des autres modèles actuels de la marque, que sont les #1 et #3. En effet, le nouveau venu va multiplier les écrans avec pas moins de deux éléments haute résolution. En plus du combiné d’instrumentation de 10,3 pouces, deux autres écrans OLED de 13 pouces intègrent également cette planche de bord. Et ce n’est pas tout, le conducteur aura devant ses yeux un affichage tête haute de 25,6 pouces !

Ainsi équipé, le design du mobilier intérieur est en rupture et gagne en homogénéité, d’après le teaser fourni par le constructeur. Les formes douces sont omniprésentes et l’ensemble ne semble former qu’un seul élément.

La marque promet par ailleurs un joli programme puisqu’il s’agit de « l’intérieur le plus haut de gamme, le plus spacieux et le plus confortable ». En plus de la technologie embarquée, le #5 va accueillir des boiseries de chêne en guise d’habillage.

Positionné haut de gamme

Le nouveau Smart #5 se veut clairement haut de gamme. En plus d’un habitacle qui profitera visiblement d’un traitement valorisant, ses moteurs seront musclés, en débutant à 335 ch pour culminer à 638 ch. Côté accumulateur, il n’a d’autre choix que de viser haut, avec une capacité de 100 kWh. De par son gabarit et son positionnement technologique, ce Smart #5 compte bien venir troubler le patron du segment, le Tesla Model Y.