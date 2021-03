Le Renault Arkana arrive en concession : tirer sur la corde SUV

Renault est très loin d'être la marque qui fait le plus dans la surenchère en matière de SUV. Pour ça, un Volkswagen est nettement plus fort. Mais il restait un segment étonnamment déserté par les constructeurs généralistes : le SUV "coupé". Les guillemets sont importants, puisqu’on est bien loin de l'idée reçue du coupé que le grand public peut avoir. Il y a en effet bien cinq portes sur cet Arkana, et pas trois ou deux, et c'est tout sauf un modèle de célibataire ou de couple sans enfant. Les coupés n'existent quasiment plus pour monsieur tout le monde, il va falloir s'y faire...

En attendant, ceux qui veulent encore une ligne profilée avant des aspects pratiques doivent donc se rabattre sur les SUV. Et Renault a joué la mélodie d'un certain groupe Volkswagen : se servir d'une plateforme de voiture, l'étirer au maximum, et en faire un modèle équivalent au segment supérieur en taille. C'est ce qu'a presque toujours fait Skoda, notamment sur le segment des compactes, mais en partant d'une plateforme de Polo pour faire la Scala.

Cet Arkana mesure 4,57 mètres de long, soit 8 centimètres de plus qu'un Kadjar, qui, pourtant, lui, est bel et bien sur une plateforme supérieure (CMF-C, Mégane). On se retrouve donc un véhicule imposant, mais qui, une fois déshabillé, n'est grossièrement qu'une grande Clio.

Même s'il est plus grand, l'Arkana n'est pas forcément plus habitable qu'un Kadjar. C'est même l'inverse aux places arrière. Ceci est notamment dû au toit fuyant, qui a obligé les ingénieurs à incliner l'assise arrière. Mais dans l'ensemble, la modularité extrême de la plateforme du Captur a permis de faire des miracles, avec un coffre de pratiquement 520 litres !

Et pour tout le reste ? Et bien c'est un Captur, rien de plus : mêmes technologies, même intérieur, même sellerie, ou presque.

A terme, Renault proposera deux moteurs essence à microhybridation de 140 et 160 ch et l'hybride simple de 145 ch. L'hybride rechargeable n'a pas encore été annoncé, mais il se pourrait bien qu'il soit également proposé. La gamme est plutôt cohérente avec les attentes actuelles du marché, d'autant que les tarifs de l'hybride ne sont pas délirants et le place très avantageusement face à un Toyota C-HR plus cher, beaucoup moins pratique et en retrait d'un point de vue de l'infotainment.

La concurrence

Toyota C-HR : les SUV coupés étant rares, il faut élargir la recherche pour trouver de la concurrence. Et on tombe alors sur le C-HR, qui est un rival parfait : hybride, comme l'Arkana, avec un profil dynamique, et une vocation plutôt familiale. La comparaison s'arrête toutefois ici puisque le C-HR est plus court d'une vingtaine de centimètres. Forcément, l'espace à bord et le volume de coffre son en adéquation. Il faut en revanche préciser que le C-HR dispose d'un hybride 2.0 de 184 ch plus performant que ce que propose l'Arkana.

Citroën C4 : la dernière C4 illustre le degré d'originalité qui règne encore chez Citroën. D'une berline compacte très classique, la marque aux chevrons est passée à un véhicule à la croisée des chemins, entre compacte et SUV. La forme du pavillon, fuyante, pourrait presque le faire passer pour un SUV coupé. Mais face à l'Arkana, la C4 rend là aussi une vingtaine de centimètres, 200 litres de volume de coffre et de la place à bord. La C4 reste toutefois bien plus accessible que l'Arkana, et surtout, elle dispose d'une variante 100 % électrique.

La fiche produit

Dimensions

Longueur : 4,56 mètres

Largeur : 1,82 mètre

Hauteur : 1,57 mètre

Volume de coffre :

Motorisations

Essence

1.3 TCE 140 ch, boîte automatique EDC uniquement

Hybride

1.6 atmosphérique de 94 ch, 2 moteurs électriques développant 48 ch, 145 ch au total.

Prix