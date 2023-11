Le Renault Trafic E-Tech dévoile ses tarifs

40 200 € HT, c’est la base ! Le nouveau Renault Trafic Van E-Tech démarre sa gamme tarifaire à ce prix, étant entendu que le bonus écologique de 4 000 € pour les professionnels n’est ici pas déduit. Ce tarif est celui du fourgon L2H1. La version plancher cabine L2 est commercialisée à partir de 37 500 € HT, bonus non déduit également. À noter que la version courte du Trafic (L1H1) sera commercialisée prochainement affirme le constructeur, à un tarif inconnu pour l’instant.

Le Trafic électrique est proposé en une unique finition Grand Confort.

Cette finition, la plus haute des utilitaires Renault, est plutôt bien dotée avec des équipements comme le système de navigation Easy Link avec l’écran 8’’ (mais sans la navigation), le régulateur de vitesse, les projecteurs avant full Led, la banquette passager avant deux places avec la place centrale rabattable pour devenir bureau mobile, la finition intérieure avec insert chrome une prise 12 V. en zone cargo et un câble mode 3 de 6 mètres. La couleur de série de ce Trafic est blanche, appelée Blanc Glacier par Renault. Si vous préférez le Gris Urbain, il faudra débourser 200 € HT de plus. Ou 650 € HT si vous voulez les peintures métallisées Rouge Carmin, Noir Crépuscule, Gris Highland ou Gris Comète, toujours pour reprendre la terminologie maison.



Il y a aussi des options, comme le pack visibilité comprenant l’allumage automatique des feux et des essuie-glaces ainsi que les antibrouillards, facturé 200 € HT ; les radars avant arrière et latéraux à 400 € HT ou le chargeur à induction pour les smartphones à 200 € HT.

Rappelons que le Trafic Van E-Tech est doté d’une batterie d’une capacité de 52 kWh, c’est celle de l’actuel Master E-Tech, et d’un moteur électrique de 90 kW (122 ch.), c’est celui du Kangoo électrique. L’autonomie annoncée est au maximum de 294 kilomètres. Le L2H2 affiche un volume utile de 8,9 m³ et une charge utile de 950 kilos.