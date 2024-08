Le restylage de la Citroën C4 est prêt, il sera dévoilé au Mondial !

Si quelques prototypes de la Citroën C4 restylée circulent déjà sur la route, c’est le camion porte-voitures qui les transportait qui a été mitraillé par nos chasseurs de scoop. Sur cette remorque, on a pu mieux distinguer les modifications apportées à la jupe latérale du modèle (en particulier l’insert plastique couleur argent). On a pu également voir l’intérieur de l’habitacle qui semble ne pas avoir changé.

Au sujet de l’habitacle si le mobilier ne devait pas subir de modifications, le système multimédia devrait quant à lui évoluer et bénéficier d’une mise à jour de l’interface pour que celle-ci soit plus intuitive et fluide. Pour le reste, c’est vraisemblablement les parties avant et arrière du véhicule qui vont évoluer le plus.

Inspiration C3 et C3 Aircross

Pour Citroën il s’agit de mettre à niveau sa C4 en la faisant ressembler le plus possible aux dernières générations des modèles de la marque aux chevrons. Ceux-ci ont pour nom Citroën C3 et Citroën C3 Aircross et ce sont eux qui servent d’inspiration à la berline compacte de chez Citroën. On peut ainsi apercevoir, malgré le camouflage, les nouveaux projecteurs de la C4 qui sont clairement d’inspiration C3.

La poupe va bien évoluer

Il y aura bien sûr le nouveau logo ovale qui va prendre place en haut de la calandre à l’avant et en dessous du petit becquet à l’arrière, les boucliers avant et arrière devraient connaître aussi leur lot de modifications, mais c’est surtout la poupe qui va faire l’objet de gros changements avec des feux modifiés et le bandeau noir situé entre eux qui va se voir simplifié.

Rien à signaler pour les moteurs

Pas de modifications en revanche pour les motorisations de la Citroën C4, l’offre mécanique étant assez récente, Citroën avec des motorisations essence hybrides 48V de 100 et 136 ch et la nouvelle motorisation électrique de 156 ch étant également apparue l’année dernière il n’y aura pas de raison pour Citroën de faire évoluer les choses sous le capot. On en saura plus sur la partie technique et sur les tarifs de cette nouveauté au prochain Mondial.