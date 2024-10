Le Renault Scénic E-Tech Electric fait partie des premiers véhicules électriques familiaux à avoir offert un rapport prix-prestations suffisant pour détourner les consommateurs du Tesla Model Y. Proposé sous les 40 000€ dans sa version de base équipée de batteries de 60 kWh avec un moteur de 170 chevaux, il coûte 46 990€ depuis son lancement dans sa déclinaison Grande Autonomie à batteries de 87 kWh avec un moteur de 217 chevaux (qui offre 623 km d’autonomie maximale WLTP).

Certes, ce Scénic E-Tech Electric exposé au Mondial de Paris souffre d’une consommation assez importante qui le pénalise un peu lors des longs voyages autoroutiers comme certains de ses concurrents. Mais il s’impose comme l’une des références de cette nouvelle catégorie des modèles électriques familiaux au format SUV et fait sans doute partie des raisons qui ont poussé Tesla à baisser un peu le prix de son Model Y depuis l’année dernière.

dailymotion Le Scénic E-Tech, première Renault familiale électrique, s'expose au salon de Paris 2024

Son seul problème, c’est la concurrence de plus en plus affûtée : même le Peugeot E-3008, critiqué à son lancement à certains niveaux, coûte désormais 46 990€ (soit le même prix que le Scénic E-Tech Grande Autonomie) avec ses batteries encore plus grosses. Tout le monde semble se remettre à niveau…

On l’avait presque oublié, ce SUV électrique. Les nouvelles citadines de Renault occupent tellement l’espace médiatique chez Renault !