Le Scénic est mort, vive le Scénic E-Tech

Le monospace n’est plus à la mode, détrôné par le SUV. Fort de ce constat, la marque Renault multiplie les modèles hauts sur roues, transforme ses berlines et ses monospaces en crossover. Ainsi le prochain Renault Scénic qui arrivera en 2024 sera un SUV. De plus, il n’utilisera que des motorisations 100 % électrique. Après la Renault Mégane 5 E-Tech, ce sera au tour de la cinquième génération du Scénic de devenir E-Tech lui aussi.

Plateforme et moteurs de la Mégane 5 E-tech

Ce modèle familial qui devrait mesurer 4,49 m de long, sera doté d’un empattement géant de 2,83 m. Il utilisera la plateforme de la Mégane 5 E-Tech, la CMF-EV dédiée exclusivement aux véhicules électriques. Le Renault Scénic reprendra aussi les électromoteurs de la berline : un bloc de 150 ch et un autre de 220 ch. Pour les batteries on aura le choix entre une de 60 kWh et une autre de 90 kWh. Le Renault Scénic E-Tech sera produit en France à Douai (Nord), aux côtés de la Mégane E-Tech et de la future R5.

Un gros air de ressemblance avec le concept-car

Pour le style du nouveau modèle pas besoin de chercher très loin, il sera proche de celui du concept-car "Renault Scénic Vision" qui a été présenté cette année. Il affichera une silhouette de SUV avec des lignes acérées, un long capot horizontal, des surfaces vitrées qui se terminent en flèche à l’arrière, une signature lumineuse originale. Tous ces éléments seront repris sur la voiture de série (voir notre illustration). En revanche, il n'y aura pas de portes à ouverture antagoniste (trop chères à produire), mais des ouvrants traditionnels. Quant à l'habitacle, pas d'extravagance, on restera sobre.

Retrouver l’esprit Scénic dans l’habitacle

Ainsi à bord, le Renault Scénic reprendra le mobilier de la Renault Mégane 5 E-Tech avec l’interface digitale en forme de « L » et à l’arrière la banquette sera coulissante et fractionnable 2/3-1/3. L’habitacle devrait accueillir de nombreux espaces de rangement et multiplier les petits plus pratiques pour revenir à l’esprit Scénic qui avait présidé à la création des premières générations du monospace compact.

Le futur SUV Renault Scénic E-Tech en dix points

Cinquième génération du Renault Scénic

SUV compact, cinq portes, cinq places

Lancement en 2024

Produit dans l’usine de Douai (Nord)

Longueur : 4,49 m

Modèle 100 % électrique

Motorisations : 150 et 220 ch

Batteries : 60 et 90 kWh

Deux roues motrices

Tarif : à partir de 40 000 €*

*Estimation