Le Sénat alarmiste sur le manque de réalisme des ZFE

Décidemment, l’application des mesures prévues dans le cadre de l’aménagement des ZFE dans les grandes villes de France se complique. En théorie, la mise en place de ces zones à la circulation réglementée devait permettre d’assainir l’air des centres-villes en excluant les véhicules les plus polluants. Mais depuis quelques mois, beaucoup d’élus se rendent compte du problème social posé par ces restrictions, empêchant de facto les automobilistes aux moyens modestes de circuler avec leurs véhicules souvent moins récents. Ces derniers jours, les villes de Paris et Lyon ont décidé de retarder leurs mesures les plus sévères, interdisant l’accès à leurs centres pour les véhicules à vignette 3 ou 2. Certains députés de villes comme Marseille ou Montpellier demandent carrément la suppression de ces ZFE.

Cette fois, c’est le Sénat qui se préoccupe des conséquences de l’instauration de ces ZFE : « Manque de communication et de pédagogie sur la mesure, insuffisance de l’offre alternative aux véhicules thermiques, risque de creusement des inégalités sociales voire de fractures territoriales, absence de moyens de contrôle : autant d’angles morts qui cristallisent les tensions et font de cette mesure une "bombe sociale à retardement". Indépendamment de leur appartenance politique, de nombreux élus locaux et nationaux élèvent la voix et dénoncent la très faible acceptabilité de cette mesure. ». Le communiqué du Sénat publié sur son site officiel précise qu’il avait déjà alerté le gouvernement en 2021, lors de l’examen du projet de loi « Climat et résilience » en juillet 2021.

Une mission pour rendre les ZFE plus réalistes

Le Sénat se félicite du lancement d’une mission « flash » par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable pour identifier les points de blocage et arriver à des obligations plus réalistes : « son rapporteur Philippe Tabarot entend aller à la rencontre des élus locaux, des riverains et professionnels concernés par la mesure, mais également des principaux acteurs de la décarbonation du transport routier et s’inspirer d’autres modèles européens afin d’identifier des propositions réalistes et équilibrées conciliant amélioration de la qualité de l’air dans nos agglomérations et acceptabilité sociale. ». Alors, les ZFE vont-elles devenir moins restrictives que prévu, par exemple en s’inspirant des mesures instaurées depuis peu au Royaume-Uni ?