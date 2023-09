Le stand Jeep en direct du salon de Lyon 2023

L'actualité de Jeep a été dominée depuis le Mondial de Paris 2022, en octobre, par la présentation et les essais du petit SUV urbain Avenger, basé sur la même plateforme que les Peugeot 2008, DS 3 ou Opel Mokka.

Pas de réelle vraie nouveauté donc sur le stand de l'américain, qui fait partie de la constellation de marques du groupe Stellantis, créé en janvier 2021. Mais le constructeur ne pouvait cependant louper le salon de Lyon, et sur le stand, on trouve 4 modèles pour attirer le chaland.

Bien sûr, l'Avenger trône en belle place, il y a même deux exemplaires de ce modèle présentés aux visiteurs intéressés et acheteurs potentiels. Ce sont des modèles 100 % électriques, dotés de la technologie Stellantis, à savoir un moteur de 156 ch qui tire son énergie d'une batterie de 54 kWh de capacité brute (51 kWh nets), et qui offre une autonomie annoncée à 400 km tout rond.

Mais depuis peu, il est aussi disponible en version thermique, puisqu'il reprend le 1.2 Puretech de 100 ch, déjà vu sur le 2008 par exemple. C'est d'ailleurs cette proposition qui a fait drastiquement baisser le ticket d'entrée du modèle.

Ses tarifs justement ? Ils sont compris entre 27 000 € pour le 1.2 Puretech, et 43 500 € pour le 156 ch électrique haut de gamme. L'entrée de gamme électrique est passée de 36 500 € à 39 000 € depuis le lancement. Ouch.

À ses côtés, on remarque le bien connu Renegade, qui est doté de quatre roues qui tournent toutes dans le même sens ! Cet autre SUV urbain de la marque existe en thermique hybride léger, et en hybride rechargeable. Ses tarifs sont aujourd'hui compris entre 30 950 € et 47 900 €. Pas donné.

Ensuite on découvre un modèle de SUV compact, le Compass. Il est sur le stand en version 4xe hybride rechargeable, mais la gamme comprend aussi du thermique microhybridé, comme le Renegade. Les tarifs sont compris entre 37 450 € et 53 250 €.

Enfin, et c'est même lui qui attire le plus l'œil, un énorme Wrangler rouge pompier ! Ce modèle est aussi emblématique que charismatique. Mais il n'est pas à la portée de toutes les bourses. En effet, pour s'offrir ce baroudeur de légende, il faudra mettre sur la table au bas mot 79 700 €, et jusqu'à 81 200 €. Heureusement, son bloc hybride rechargeable de 380 ch tout de même lui évite tout malus CO2, il faudra cependant régler un malus au poids de 5 480 € !

Visiteur, n'hésite donc pas, si tu es intéressé, à passer sur le stand de Jeep pour faire le tour et t'installer à bord de ces quatre modèles qui fleurent bon l'Amérique... Enfin, surtout le Wrangler, les autres sont bien plus, voire totalement européens !