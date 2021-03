Le SUV atteint un nouveau record en 2021

Avec un marché en net repli et des priorités qui changent en pleine crise économique, les acheteurs automobiles ont plus que jamais privilégié la valeur sûre du moment, le sacro-saint SUV. Sur le début d'année, selon les chiffres de Jato Dynamics, il a atteint des sommets en Europe avec 44 % de parts de marché, et 41 % en France sur la même période, avec de belles performances du Peugeot 2008, 3008 et du Renault Captur.

En cinq ans, la part de marché du SUV en Europe est ainsi passée de 26 à 40 %, en 2020. Et 2021 part sur les chapeaux de roues. En janvier, les constructeurs qui ont vendu le plus de SUV sont, dans l'ordre : Volkswagen, Peugeot et BMW.

Une hausse tout simplement phénoménale en si peu de temps, et si les constructeurs se frottent les mains (la rentabilité sur la vente d'un SUV est supérieure à celle d'une berline compacte du même segment), il n'empêche que le prix moyen du véhicule neuf en France et dans la plupart des marchés importants d'Europe augmente chaque année. En France, elle tourne autour des 26 000 €.

Le revers de la médaille pour les constructeurs, ce sont ces rejets de CO2 plus importants, qui les obligent à redoubler d'astuces pour limiter le grammage moyen du catalogue et ne pas payer d'importantes amendes à Bruxelles en cas de dépassement des objectifs.

A titre de comparaison, en Russie, la part des SUV est passée à 50,1 % en début d'année, avec un tiers de ventes de modèles européens.