Le Suzuki Jimny Heritage, impossible en Europe

Désormais réduit au rang d’utilitaire à deux places en Europe à cause de son groupe motopropulseur pas du tout optimisé pour les normes WLTP (et ce même s’il ne consomme pas plus qu’une citadine essence classique en ville), le Suzuki Jimny existe toujours en version quatre places dans de nombreux marchés en dehors du Vieux Continent comme l’Australie. Cette version bariolée du petit 4x4 japonais visible dans les photos accompagnant cet article est une nouvelle série spéciale commercialisée en Australie et limitée à 300 exemplaires.

Les fans des vieux 4x4 Suzuki des années 80 auront reconnu le genre de stickers colorés qui faisaient fureur au siècle dernier, au même moment que les teintes de carrosserie flashy ou les coiffures volumineuses et ondulées. Le Jimny Heritage ajoute un sticker sur les côtés et à l’arrière de la voiture, en plus de bavettes rouges derrière les roues fournies de série. Disponible dans la finition haut de gamme du Jimny autrefois disponible en Europe (avec les jantes alliage, les optiques à LED, la climatisation automatique ou encore l’ordinateur de bord à écran tactile), ce Jimny coloré coûtera 33 490 dollars australiens à l’autre bout du monde, soit l’équivalent de 21 326€. Rappelons qu’en France, le Jimny utilitaire à deux places coûte 21 690€ en France avec un équipement très inférieur.

Existe désormais en cinq portes

Désormais fort d’une version à cinq portes lancée il y a quelques jours sur le marché indien, le Suzuki Jimny existe depuis 2018. Même si des rumeurs récurrentes annoncent l’arrivée prochaine d’une version hybride légère plus adaptée à notre marché, on risque de ne pas le revoir en Europe dans sa variante à quatre places avant son passage à la technologie 100% électrique, prévu avant la fin de la décennie.