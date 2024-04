Le Suzuki Vitara (2024) s'améliore à nouveau

Toujours appelé Escudo au Japon, le Suzuki Vitara de quatrième génération existe chez nous depuis 2015. Il arrive donc logiquement en toute fin de carrière selon le plan produit classique des modèles commercialisés sur le marché, qui ne restent généralement pas plus de sept ou huit ans. Mais en ces temps où la durée de vie des voitures thermiques reste incertaine notamment en Europe, le SUV citadin du constructeur japonais s’offre un second restylage après celui arrivé en 2018.

Le Vitara gagne des optiques au style différent, une calandre modifiée et des boucliers redessinés à l’avant comme à l’arrière. Les jantes sont également nouvelles et l’intérieur progresse avec un nouvel écran tactile de 9 pouces au niveau de la console centrale, dont le style a été revu au passage. La planche de bord semble un peu plus moderne dans son design même si la finition ne paraît toujours pas particulièrement léchée en comparaison des modèles citadins les plus modernes.

Les motorisations ne changent pas

Sous le capot, le Vitara (re) restylé ne change pas et conserve la même gamme de motorisations essence, à hybridation légère et à hybridation simple non rechargeable. Il faudra donc choisir entre un quatre cylindres 1,4 litre de 129 chevaux à 48 volts, en traction ou en propulsion avec une boîte manuelle dans tous les cas. Mais aussi un bloc 1,5 litre hybride de 116 chevaux accouplé à une transmission automatique à six vitesses.

Ce Vitara « 2024 » sera commercialisé cet été en Europe et on ne connaît pas encore ses prix français.